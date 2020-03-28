Bosna Hersek'te koronavirüs tedbirleri
İtalya'nın başkenti Roma'da mahsur kalan Bosna Hersek vatandaşları, özel uçakla bugün başkent Saraybosna'ya getirilerek kendileri için hazırlanan öğrenci yurduna yerleştirildi.
28.03.2020 00:54 | Son Güncelleme: 28.03.2020 00:57
İtalya 'nın başkenti Roma 'da mahsur kalan Bosna Hersek vatandaşları, özel uçakla bugün başkent Saraybosna 'ya getirilerek kendileri için hazırlanan öğrenci yurduna yerleştirildi.
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Kaynak: AA
Etiketler: Saraybosna, İtalya, Roma, Güncel