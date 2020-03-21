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Bosna Hersek'te Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

Balkan ülkesi Bosna Hersek'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölüm vakası gerçekleşti.

21.03.2020 19:38 | Son Güncelleme: 21.03.2020 19:38
Bosna Hersek'te Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Balkan ülkesi Bosna Hersek'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölüm vakası gerçekleşti.
Una-Sana Kantonu Sağlık Bakanı Nermina Cemalovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nefes darlığı şikayetiyle kanton hastanesine başvuran ve hemen tedavisine başlanan yaşlı bir kadının bu sabah hayatını kaybettiğini ifade etti.
Cemalovic, vefat eden kadının yanı sıra aynı hastanede tedavi altına alınan başka bir kadın hastanın Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını söyledi.
Bosna Hersek'teki vaka sayısı 93'e çıkarken, yaşlı kadının ölümü ilk can kaybı olarak kayıtlara geçti.
Bu arada, Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan ve en fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) 20.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Ayrıca 65 yaş üstündekilerin gün içinde de dışarı çıkması yasaklandı.
Aynı uygulamanın, ülkenin diğer entitesi Bosna Hersek Federasyonu'nda (FBİH) da başlatılması teklif edildi.
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Kaynak: AA

Etiketler : fahrettin koca, Bosna - Hersek, Sabah, Güncel

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