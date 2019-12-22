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Bosna Hersek'te motosikletli Noel babalardan kimsesiz çocuklara yılbaşı paketi

Bosna Hersek'in orta kesimlerindeki Zenica'da motosikletli Noel babalar, kimsesiz çocuklara yılbaşı paketi dağıttı.

22.12.2019 15:52 | Son Güncelleme: 22.12.2019 15:52 Bosna Hersek'te motosikletli Noel babalardan kimsesiz çocuklara yılbaşı paketi
Bosna Hersek'in orta kesimlerindeki Zenica'da motosikletli babalar, kimsesiz çocuklara yılbaşı paketi dağıttı.
Noel Baba kıyafeti giyen Condor Kulübü üyeleri, 14 yıldır devam ettirdikleri etkinlik kapsamında, Zenica'daki kimsesiz çocuklar yurdunu ziyaret etti.
Motosiklet Kulübü Başkanı Robert Mijac, burada yaptığı açıklamada, yılbaşı paketlerinin Zenica'daki halkın yardımlarıyla toplandığını ifade ederek, "Çocuklar için 70 yılbaşı paketi hazırladık. Yurtta kalan bebeklere ise krem ve bez getirdik. Bugün yağmur yağmasına rağmen çocukların yüzünü güldürmekten vazgeçmedik." dedi.
Yurt Müdürü Drazenka Subasic de çocukların her yıl bugünü beklediklerini belirterek, "Çocuklarımızı sevindiren Noel babalara teşekkür olarak bizler de bir gösteri hazırladık. Yurdumuzda şu an 89 çocuğumuz var." diye konuştu.
Zenica'daki sokakları da dolaşan motosikletli Noel babalar bölge sakinlerinden de yoğun ilgi gördü.

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Kaynak: AA

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