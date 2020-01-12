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Bosna Hersek'te Uygur Türklerine destek yürüyüşü düzenlendi

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerine dikkati çekmek amacıyla Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yürüyüş düzenlendi.

12.01.2020 20:24 | Son Güncelleme: 12.01.2020 20:24Bosna Hersek'te Uygur Türklerine destek yürüyüşü düzenlendi
Çin'in Sincan Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerine dikkati çekmek amacıyla Bosna Hersek'in başkenti 'da yürüyüş düzenlendi.
Bosna Hersek Mısır Birliği tarafından Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) bünyesindeki Sınırların Ötesinde Uluslararası Gençlik Kulübü (IYBB) ve Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) iş birliğinde düzenlenen yürüyüşe çok sayıda Bosna Hersekli katıldı.
Yürüyüşe katılanlar, Çin tarafından kurulan toplama kamplarına kapatılan Uygur Türklerinin yalnız olmadığı mesajını verdi.
Başkentteki tarihi Başçarşı'dan başlayan yürüyüşe katılanlar "Uygurlara Özgürlük", "Adaletsizliğe Son" ve "Uygurları Kurtarın, Soykırıma Son Verin" yazılı dövizler taşıdı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Saraybosna, Uygur, Güncel

Kaynak: AA

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