12 Kasım 2018, 20:20
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Bosna Hersek'te Vedran Bosnic Dönemi

Bosna Hersek

Bosna Hersek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başına Vedran Bosnic getirildi.

Bosna Hersek Basketbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan  açıklamada, "Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Vedran Bosnic'in A Milli Erkek  Basketbol Takımı'nın başantrenörlüğü görevine getirilmesi kararı aldı." denildi.
Açıklamada, 30 Kasım'da Bulgaristan ile deplasmanda oynanacak 2019  FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri karşılaşmasında, Bosnic'in takımın başındaki  ilk maçına çıkacağı belirtildi.
Bosnic ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bosna Hersek benim  can damarım. Büyük onur, gurur ve sorumluluk." ifadelerini kullandı.
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da doğan 42 yaşındaki Bosnic,  İsviçre takımlarından Lions de Geneve'yi de çalıştırıyor. Daha önce İsveç  takımlarından Sodertalje Kings ile 4 kez lig şampiyonluğu kazanan Bosnic, bir  dönem İsveç Milli Takımı'nda görev yapmıştı.
Bosna Hersek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı son olarak tecrübeli  Sırp başantrenör Dusko Vujosevic çalıştırıyordu.
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