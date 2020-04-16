Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Bosna Hersek'teki Ahmiçi Katliamı'nın kurbanları anıldı

Bosna Hersek'in orta kesimlerindeki Vitez şehri yakınında bulunan Ahmiçi köyünde, 16 Nisan 1993'te Hırvat Savunma Konseyi (HVO) birliklerince katledilen 116 Boşnak sivil için anma töreni düzenlendi.

16.04.2020 15:36 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:36
Bosna Hersek'teki Ahmiçi Katliamı'nın kurbanları anıldı
Bosna Hersek'in orta kesimlerindeki Vitez şehri yakınında bulunan Ahmiçi köyünde, 16 Nisan 1993'te Hırvat Savunma Konseyi (HVO) birliklerince katledilen 116 Boşnak sivil için anma töreni düzenlendi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde katılımın düşük tutulduğu törene Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic ve Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegovic ile az sayıda kurban yakını katıldı.
Dzaferovic, 27 yıl önce katledilen 116 Boşnak sivilin her zaman hatırlanacağını vurgulayarak katliamın sorumlularının hala ülkedeki bazı kesimler tarafından itibar gördüğünü, bu şekilde karşılıklı güven ortamının oluşturulmasının mümkün olmayacağını kaydetti.
İzetbegovic de Ahmiçi'de lokal bir soykırım yapılmak istendiğini kaydederek "Ahmiçi halkına borcumuz var. Cesedine hala ulaşılamayan kurbanlar bir an önce bulunup defnedilmeli ve katliamın kalan sorumluları da cezalandırılmalı." dedi.
Salgın nedeniyle törene katılım sınırlandırıldı
Travnik Müftüsü Ahmet Adilovic, bu yılki anma törenine katılımın sınırlandırıldığını belirterek "Her yıl büyük bir katılım olurdu ancak dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle bu yıl böyle oldu." diye konuştu.
Birkaç gün önce Ahmiçi'de 27 yıl önce katledilen bir aileyi daha defnettiklerini anımsatan Adilovic, 16 Nisan 1993'te yaşananların asla unutulmaması gerektiğini vurguladı.
16 Nisan Ahmici Derneği Başkanı Atif Ahmic de katledilen Boşnak sivillerden 24'ünün cesedine hala ulaşılamadığına işaret ederek "27 yıl geçmesine rağmen kemiklerinin nerede olduğunu bilmediğimiz insanlarımız var. Kimsenin çıkıp yerlerini söylemeye cesareti yok." dedi.
Bu arada, her yıl geleneksel olarak düzenlenen Adalet Yolu Yürüyüşü'ne bu yıl salgın tedbirleri kapsamında yalnızca 10 kişi katıldı. Grup, katliam kurbanlarının defnedildiği Vitez şehrindeki mezarlığı ziyaret ederek dua etti.
Ahmiçi Katliamı
Bosna'daki savaşta, Hırvat askerler 16 Nisan 1993'te sabah ezanında Ahmiçi köyünü basarak 32'si kadın, 11'i çocuk olmak üzere toplam 116 Boşnak sivili katletti. Ahmiçi'de katledilenler arasında daha sonra yanmış bedeni fırından çıkarılan 3 aylık bir bebek de bulunuyordu.
Hollanda'nın Lahey şehrindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY), Ahmiçi'de yaşananları "insanlığa karşı suç" olarak nitelendirmiş ve dönemin HVO komutan ve askerlerine 6 ila 25 yıl hapis cezaları vermişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Saraybosna, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak Haberler
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak
İmamoğlu, ’Ekrem’e zırnık yok’ kampanyasını başlatanlara teşekkür etti Haberler
İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine büyük indirim geldi Haberler
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine büyük indirim geldi
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Fenomen Hakan Kakız, Survivor yarışmacılarının mesajlarını ifşa etti Haberler
Fenomen Hakan Kakız, Survivor yarışmacılarının mesajlarını ifşa etti
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
’Yazın 2 ay okullar açık olacak’ dedikodularına Bakan Selçuk noktayı koydu Haberler
"Yazın 2 ay okullar açık olacak" dedikodularına Bakan Selçuk noktayı koydu
Hadise’yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı
Haberler ›› Güncel ››Bosna Hersek'teki Ahmiçi Katliamı'nın kurbanları anıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:45: MSB'den 'Sevdamız milletimize' notuyla asker paylaşımı - Haber 16:45: Elazığ'da pazarlarda maske dağıtımı - Haber 16:44: Şemdinli'de hayvanlar unutulmadı - Haber 16:44: Kuzey Makedonya'da OHAL 30 gün uzatıldı - Haber 16:44: Bursa'da 3 apartman karantinada - Haber 16:26: Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi - Ekonomi 16:23: İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti - Haber 16:17: İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti - Haber 14:26: Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak - Haber 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var - Haber 10:52: Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl kullandığı uygulamada ölüm sebebi "yeni bir virüs" olarak çıkmış - Haber