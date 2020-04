Bosna Hersek'teki Ahmiçi Katliamı'nın kurbanları anıldı

Kaynak: AA

Bosna Hersek'in orta kesimlerindeki Vitez şehri yakınında bulunan Ahmiçi köyünde, 16 Nisan 1993'te Hırvat Savunma Konseyi (HVO) birliklerince katledilen 116 Boşnak sivil için anma töreni düzenlendi.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde katılımın düşük tutulduğu törene Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic ve Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegovic ile az sayıda kurban yakını katıldı.Dzaferovic, 27 yıl önce katledilen 116 Boşnak sivilin her zaman hatırlanacağını vurgulayarak katliamın sorumlularının hala ülkedeki bazı kesimler tarafından itibar gördüğünü, bu şekilde karşılıklı güven ortamının oluşturulmasının mümkün olmayacağını kaydetti.İzetbegovic de Ahmiçi'de lokal bir soykırım yapılmak istendiğini kaydederek "Ahmiçi halkına borcumuz var. Cesedine hala ulaşılamayan kurbanlar bir an önce bulunup defnedilmeli ve katliamın kalan sorumluları da cezalandırılmalı." dedi.Salgın nedeniyle törene katılım sınırlandırıldıTravnik Müftüsü Ahmet Adilovic, bu yılki anma törenine katılımın sınırlandırıldığını belirterek "Her yıl büyük bir katılım olurdu ancak dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle bu yıl böyle oldu." diye konuştu.Birkaç gün önce Ahmiçi'de 27 yıl önce katledilen bir aileyi daha defnettiklerini anımsatan Adilovic, 16 Nisan 1993'te yaşananların asla unutulmaması gerektiğini vurguladı.16 Nisan Ahmici Derneği Başkanı Atif Ahmic de katledilen Boşnak sivillerden 24'ünün cesedine hala ulaşılamadığına işaret ederek "27 yıl geçmesine rağmen kemiklerinin nerede olduğunu bilmediğimiz insanlarımız var. Kimsenin çıkıp yerlerini söylemeye cesareti yok." dedi.Bu arada, her yıl geleneksel olarak düzenlenen Adalet Yolu Yürüyüşü'ne bu yıl salgın tedbirleri kapsamında yalnızca 10 kişi katıldı. Grup, katliam kurbanlarının defnedildiği Vitez şehrindeki mezarlığı ziyaret ederek dua etti.Ahmiçi KatliamıBosna'daki savaşta, Hırvat askerler 16 Nisan 1993'te sabah ezanında Ahmiçi köyünü basarak 32'si kadın, 11'i çocuk olmak üzere toplam 116 Boşnak sivili katletti. Ahmiçi'de katledilenler arasında daha sonra yanmış bedeni fırından çıkarılan 3 aylık bir bebek de bulunuyordu.Hollanda'nın Lahey şehrindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY), Ahmiçi'de yaşananları "insanlığa karşı suç" olarak nitelendirmiş ve dönemin HVO komutan ve askerlerine 6 ila 25 yıl hapis cezaları vermişti.