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Bosna Hersek'teki camiler defenfekte ediliyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki camiler dezenfekte edildi.

18.03.2020 16:01 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:06
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna 'daki camiler dezenfekte edildi.
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Bosna Hersek'teki camiler defenfekte ediliyor

Kaynak: AA

Etiketler : Saraybosna, Güncel

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