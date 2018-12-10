Bosna Hersek'teki Sığınmacıların Soğukla Mücadelesi

10 Aralık 2018 Pazartesi 13:40



10 Aralık 2018 Pazartesi 13:40

Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki şehirlerde kalan ve Avrupa Birliği (AB) ülkesi Hırvatistan'a geçebilmek için beklemeye devam eden binlerce sığınmacı, kışın gelmesiyle dondurucu soğuklarla da mücadele ediyor.Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonundan (IFRC) yapılan açıklamada, binlerce insanın kış soğukları öncesinde insani yardım beklediği belirtilirken, yıl başından itibaren 23 binden fazla sığınmacının AB ülkelerine geçmek umuduyla Bosna Hersek'e girdiği aktarıldı.Açıklamada, halen 5 bin 300 civarında sığınmacının Bosna Hersek içinde olduğuna vurgu yapılarak, bunların büyük çoğunluğunun Hırvatistan sınırına yakın bölgelerde kaldığı belirtildi.Sığınmacıların çadır, terk edilmiş bina veya sığınmacı kamplarında kaldığı ifade edilen açıklamada, buralardaki mevcut şartların, sıfırın altında 15 dereceye kadar düşebilecek soğuk havalara uygun olmadığının altı çizildi.Hipotermi uyarısıIFRC Avrupa Bölge Direktörü Simon Missiri, yardım kuruluşlarının sığınmacılara gıda ve barınma sağlama çabalarının yetersiz kaldığını belirterek, "Yardım kuruluşlarının gıda ve sığınak sağlama çabalarına rağmen yaşam koşulları oldukça kötü ve havaların soğumasıyla hipotermi riski artıyor." dedi.İnsani yardımlar olmadan kaç sığınmacının ilkbahara kadar idare edeceğinin tahmin edilemediğinin altını çizen Missiri, ortak bir yardım kampanyası olmadan bu kişilerin daha ne kadar dayanabileceği konusunda endişeleri bulunduğunu kaydetti.Açıklamada ayrıca, Bosna Hersek Kızılhaç Örgütünün, ülke genelinde 6 merkezde her gün 3 bine yakın insana gıda yardımında bulunduğu ancak bu kurumun imkanlarının da sınırlı olduğu bildirildi.Öte yandan, Türk Kızılayı da Bosna Hersek Kızılhaç Örgütü ile iş birliğinde düzenlenen yardım kampanyasında, bu ülkedeki sığınmacılar için 22 genel maksatlı çadır, 300 barınma çadırı, 10 bin battaniye, bin mutfak seti ve 2 adet 2 bin kişilik seyyar mutfak temin etmişti.Türk Kızılayı tarafından sağlanan, Hırvatistan sınırı yakınlarındaki Bihaç şehrinde kurulan çadırlara yerleşen binin üzerinde sığınmacı, bu yardımlar sayesinde kışı sıcak bir ortamda geçirme imkanı buldu.Bosna Hersek'teki sığınmacı kriziAB'nin 2016'da Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Hırvatistan güzergahındaki Batı Balkan rotasını kapatmasının ardından Batı Avrupa ülkelerine ulaşmak için alternatif güzergahlar arayan sığınmacılar, 2018'in başından itibaren yoğun şekilde Bosna Hersek'e yönelmişti.Bosna Hersek'te "kalıcı" olmadıklarını söyleyen ve burayı "geçiş ülkesi" olarak gören sığınmacılar, kış öncesinde başkent Saraybosna, Bihac ve Mostar gibi büyük şehirlerde oluşturulan kamplara yerleştirilmişti.