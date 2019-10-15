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Bosna Hersek'teki Türk birliğinde Mehmetçik için dua

Avrupa Birliği Barış Gücü (EUFOR) bünyesinde Bosna Hersek'te görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığının bulunduğu başkent Saraybosna'daki Butmir Kampı'nda Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerler için dua edildi.

15.10.2019 18:01
Avrupa Birliği Barış Gücü (EUFOR) bünyesinde Bosna Hersek'te görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığının bulunduğu başkent Saraybosna'daki Butmir Kampı'nda Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerler için dua edildi.
Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından kampın içinde Türk askerlerince kullanılan mescitte düzenlenen programda, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanması için Fetih Suresi okundu.
Öğle namazı öncesinde gerçekleştirilen programa, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç'un yanı sıra Butmir Kampı'nda görev yapan Türk askerleri katıldı.
Büyükelçi Koç, yaptığı açıklamada, burada görevli Türk askerlerinin, Bosna Hersek'te barışın tesisi için bulunduğunu belirterek, birlik ve beraberliğin daha da önemli olduğu bu günlerde, askerlerle buluşup Barış Pınarı Harekatı'na katılanlara dua etmek, güç vermek istediklerini söyledi.
Suriye'nin kuzeyinde devam eden harekatın başarısı için dua ettiklerini kaydeden Koç, "Bir an evvel bu başarılı operasyon sayesinde bölgenin barışa ve huzura kavuşmasını arzuluyoruz." dedi.
Muhattapları ile yaptıkları görüşmelerde, Türkiye'nin hiç kimsenin toprağında gözü olmadığını vurguladıklarını aktaran Koç, harekatın bölgede barışı ve oradaki terörist unsurların yok edilmesini hedeflediğini dile getirdi.
Duayı okuyan Din Hizmetleri Müşaviri Hasan Atlı da Bosna Hersek'te görev yapan Türk askerleriyle birlikte dua etmenin çok anlamlı olduğunu vurgulayarak, Türkiye'de de harekat boyunca tüm camilerde imamların sabah namazlarından önce Fetih Suresi okuduğunu anımsattı.
Barış Pınarı Harekatı'nın hem Türkiye'nin güvenliği ve milletin huzuru, hem de bölge barışı için çok önemli olduğunun altını çizen Atlı, harekat ile bölgenin huzura kavuşacağını sözlerine ekledi.
Bosna Hersek'teki Türk birliğinde Mehmetçik için dua

Barış Pınarı Harekatı, Saraybosna, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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