Bosna Hersek 'Tercihim Türkçe' dedi

Yunus Emre Enstitüsü, Bosna Hersek'te çalışmalarına ara vermeden devam ederken 2011 yılında ülke genelinde başlatılan Tercihim Türkçe Projesi ile Türkçe, devlet okullarında tercih edilen ikinci yabancı dil oldu.Kurulduğu günden bu yana birçok ülkedeki kültür merkezi, okul ve üniversitede pek çok kişiye Türkçe öğreten Yunus Emre Enstitüsü, Balkanlar'da kültür ve eğitim faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor. Türk kültürünün en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Bosna Hersek'te de her geçen gün çalışmalarını arttıran Yunus Emre Enstitüsü ülke genelinde her yaş grubundan öğrenciye yönelik çalışmalar yürütüyor. Yurt dışında açılan ilk şube özelliğini taşıyan Saraybosna Yunus Emre Kültür Merkezi verdiği sertifikalı ve sertifikasız Türkçe kursları ile Türkçe'nin ülkede okutulan ikinci dil olmasını sağladı. En az 8 bin öğrenciye eğitim vermeye devam eden Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü, 9 yılda 15 bin öğrenciye Türkçe öğretti.17 Ekim 2009 yılında faaliyetlerine başladığını ifade eden Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Akif Yaman, "Yunus Emre Enstitülerinin yurt dışında açılan ilk şubesidir. Geçtiğimiz Ekim ayında da 10. yılını tamamladı. Geçtiğimiz bu 10 yıllık süreçte sertifikalı Türkçe kurslarına yoğun bir ilgi oldu. Yaklaşık 5 binin üzerinde öğrenci sertifikalı kurslara katılarak sertifika almaya hak kazandı. 7'den 77'ye çocuk grubundan ilerlemiş yaşa kadar olan tüm öğrenciler bu kurslara katılabiliyorlar" ifadelerini kullandı."15 bin çocuğa, kişiye, aileye ulaşmış bulunuyoruz"Merkez dışındaki şehirlerden gelen talepleri de değerlendirdiklerini kaydeden Yaman, "Yaklaşık 10 bine yakın öğrencimiz oldu. Bosna Hersek'te bulunan 4 Türkoloji fakültesine hem hoca desteğimiz hem materyal desteğimiz hem de onları desteklemek, eğitimlerini ve sosyal yaşamlarını desteklemek anlamında farklı faaliyetlerimiz yaz okulları kış okulları organize edildi" dedi.Bosna Hersek genelinde yürütülen Tercihim Türkçe Projesi'ni anlatan Mehmet Akif Yaman, "Bosna Hersek'te devlet okullarında 6.sınıfa geçen bir öğrenci ikinci bir yabancı dil seçmek zorunda. 2011 yılında başlayan bu proje ile hali hazırda okuyan 8 binin üzerinde öğrencimiz var. Geçtiğimiz yıllarda da 7 bine yakın öğrencimiz bu okullarda derslere devam edip mezun oldular. Bu şekilde de 15 bin çocuğa, kişiye, aileye ulaşmış bulunuyoruz. Tercihim Türkçe Projesini öğrencilere seçtirmek için ailelerle anket çalışmasını yapıyoruz. Bu anlamda her okulu ziyaret ediyoruz. Beşinci sınıfa giden ve öğrencisi olan her veliyi davet ediyoruz. Türkiye'yi anlatıyoruz, geldiği noktayı anlatıyoruz, gelişiminden bahsediyoruz. Türkçe'yi seçmese de Türkiye hakkında fikir sahibi olmuş oluyor" ifadelerini kullandı."3 yaşından itibaren Türkçe öğretimi anlamında kurslar açmayı düşünüyoruz"Ney, okçuluk, tel kırma, hat kursları gibi farklı alanlarda da kursların olduğunu kaydeden Yaman, kültür sanat faaliyetleri kapsamında Film Haftası etkinliğinin 23 kentte gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi. Türkçe eğitimine 3 yaşında başlanmasının hedeflendiğini de dile getiren Mehmet Akif Yaman, şu ifadeleri kullandı:"Yabancılara Türkçe eğitimi yurt dışında Yunus Emre Enstitüsü ile başlayan bir süreç. Bu süreçte bizler önce yetişkinler için çalışmalarımızı yaptık, daha sonra çocuk grupları ve şimdi yeni yapılan çalışmalarla okul öncesi yaştaki çocuklara da Türkçe eğitimi verme imkanı sahip olacağız. Biz de Saraybosna merkezimiz olarak bu çocuklara 3 yaşından itibaren diğer farklı dillerde olduğu gibi Türkçe öğretimi anlamında kurslar açmayı düşünüyoruz""Her akşam bir Türk dizisi var"Balkanlar'da Türkçe'nin en popüler ve önemli diller arasında olduğunu söyleyen Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Yaman, "Özellikle diziler bunda çok etkili. Bunda hangi televizyonu açarsanız açın. Her akşam bir Türk dizisi var. Bizim belki Türkiye'de bilmediğimiz, izlemediğimiz bir dizi burada izleniyor. Türk dizileri de Türkçeye olan ilgiyi arttırıyor. Kurslarıma gelen öğrencilerimizin bir kısmı Türk dizilerinden Türkçeye ilgi duyarak gelen öğrencilerimi daha önce Brezilya, Hint dizilerinin yerini Balkanlar'da Türk dizileri almış durumda" ifade etti.Öğrenciler dizileri izleyerek Türkçe öğreniyorSaraybosna Yunus Emre Enstitüsünde Türkçe öğrenen Meryem Engin, 3 yıl önce Türkçe öğrenmeye başladığını söyleyerek, kökeninin Türkiye'ye dayandığını ancak Türkçe bilmediğini ve Türkçe öğrenerek ailesine daha yakın olmak istediğini söyledi. Türkçe öğrenmeye başladığı ilk dönemlerde zorlandığını kaydeden Meryem, "Üniversitede daha çok gramer konuları gördük. Daha sonra kendim konuşmaya başladım. Daha sonra diziler, filmler izledim. Benim için artık zor değil" dedi.Arnala Haliloviç ise 4 yıldır Türkçe öğrendiğini ve 2 yıldır kursta pratik yaptığını söyledi. Türk dizilerini de izleyerek Türkçe'sini geliştirdiğini ifade eden Haliloviç, İstanbullu Gelin dizisini izlediğini ve dizi izlemesinin faydası olduğunu sözlerine ekledi.65 yıl sonra açılan ilk resmi ney kursuSaraybosna Yunus Emre Enstitüsü, Türkçe eğitiminin yanı sıra 65 yıl sonra açılan ilk resmi kurs olma özelliğini de taşıyor. 9 kişinin ney dersi aldığı kursta öğrenci olan Ahu Çetresi, 2 yıldır ders aldığını ifade ederek, "Uzun zamandır ara vermiştim. Duyar duymaz gelmiştir. Hem dersleirimiz oluyor hem de ortak çalışmalarımız oluyor. Aslında tam olarak katıldığımız zaman 9 kişiyiz. Yeni başlayan grubumuz da var. Teorik bilgi öğreniyoruz, sonra parçalara geçiyoruz" ifadelerini kullandı. Öğretmenlerinin her konuda yardımcı olduğunu ifade eden Çetresi, "Boşnaklar Türk parçalara çok meraklılar. En az benim kadar meraklılar. Hiç zorlanmadan Türk parçaları üfleyebiliyoruz" dedi. - SARAYBOSNA