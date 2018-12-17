Bosna Hersek Türkleri Gençlik Gecesi Düzenlendi

Karamürsel Bosna Hersek Türkleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen gençlik gecesi Karamürsel Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlendi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, slayt gösterisi ve Dernek Başkanı Erhan Yılmaz ve Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Ergün Erkap'ın açılış ve selamlama konuşmaları ile devam etti. son olarak günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, ''bu akşam burada toplanan Boşnak kardeşlerimin gecesini kutlar, hepinize iyi eğlenceler dilerim. '' dedi. Konuşmaların ardından Karamürsel Bosna Hersek Türkleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğine maddi ve manevi yardımlarını hiçbir zaman esirgemeyen Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'a Federasyon Başkanı Erkap ve Karamürsel Bosna Hersek Türkleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Erhan Yılmaz tarafından hediyeler takdim edildi. Konuşmaların ardından süren program gençlerin eğlencesi ile devam etti.