Bosna Hersekli Kadınlar, Bozüyük'te

Bosna Hersek
'in Zavidovici kentinden Bozüyük
ilçesine gelen 54 kadın, Bursa
Balkan Derneği Başkanı Hayriye Kosova
eşliğinde "Her Alanda Üreten Kadınlar" isimli sergiyi ziyaret etti.
Bir alışveriş merkezinde, Bozüyük Girişimciliği Destekleme Derneği tarafından düzenlenen sergide kadınlar, Kent Konseyi
Başkanı Osman Tekeli
ve Girişimciliği Destekleme Derneği Başkanı Celali Yılmaz ile bir araya geldi.
Karakalemden yağlı boyaya, fotoğraftan çeşitli el işlerine kadınlar tarafından yapılmış eserlerin yer aldığı sergi, beğeni topladı.
Yılmaz, Zavidovici'den gelen kadınların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kardeş şehrimiz Zavidovici'den Bozüyük'e gelerek, üreten kadınların elinden çıkmış eserler ile dolu bu sergiyi ziyaret ettikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Bazen bir fotoğraf, insanları birleştirir." dedi.
Bursa, Bosna - Hersek, Bozüyük, Güncel
Kaynak: AA