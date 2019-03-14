14 Mart 2019, 12:08
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Bosna Hersekli Kadınlar, Bozüyük'te

Bosna Hersekli Kadınlar, Bozüyük

Bosna Hersek'in Zavidovici kentinden Bozüyük ilçesine gelen 54 kadın, Bursa Balkan Derneği Başkanı Hayriye Kosova eşliğinde "Her Alanda Üreten Kadınlar" isimli sergiyi ziyaret etti.

Bosna Hersek'in Zavidovici kentinden Bozüyük ilçesine gelen 54 kadın, Bursa Balkan Derneği Başkanı Hayriye Kosova eşliğinde "Her Alanda Üreten Kadınlar" isimli sergiyi ziyaret etti.

Bir alışveriş merkezinde, Bozüyük Girişimciliği Destekleme Derneği tarafından düzenlenen sergide kadınlar, Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli ve Girişimciliği Destekleme Derneği Başkanı Celali Yılmaz ile bir araya geldi.

Karakalemden yağlı boyaya, fotoğraftan çeşitli el işlerine kadınlar tarafından yapılmış eserlerin yer aldığı sergi, beğeni topladı.

Yılmaz, Zavidovici'den gelen kadınların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kardeş şehrimiz Zavidovici'den Bozüyük'e gelerek, üreten kadınların elinden çıkmış eserler ile dolu bu sergiyi ziyaret ettikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Bazen bir fotoğraf, insanları birleştirir." dedi. Bursa, Bosna - Hersek, Bozüyük, Güncel
Kaynak: AA