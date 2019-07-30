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Bosna Hersekli öğrencilerden Başkan Eroğlu'na ziyaret

Bosna Hersekli öğrenciler, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nu ziyaret etti.

30.07.2019 17:25 Bosna Hersekli öğrencilerden Başkan Eroğlu'na ziyaret
Bosna Hersekli öğrenciler, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nu ziyaret etti.
Bosna Hersek'te Türkoloji eğitimi gören öğrencileri makamında kabul eden Eroğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Öğrencileri Tokat'ta misafir etmekten mutlu olduklarını belirten Eroğlu, şunları söyledi:
"1992 yılı bizim için önemli acı dolu bir yıl oldu. 1995'teki Srebrenitsa katliamı hepimizin yüreğinde. Sizler bizim kardeşimizsiniz. Osmanlı'ya dayanan dostluğumuz muhabbetimiz var. Bizleri sizleri ayrı değil, kendimiz gibi görüyoruz. Tokat'a gelerek duygulandırdınız bizi. Buraya gelmeniz kardeşlik köprümüzün devam etmesi adına çok önemli. Tokat'ımızı yaklaşık 1 aylık süreçte daha iyi tanıma fırsatı buldunuz. Bu şehir birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bunun için sizleri burada misafir etmekten onur duyuyoruz."

Eyüp Eroğlu, Saraybosna, Tokat, Güncel

Kaynak: AA

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