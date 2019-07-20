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Bosna Savaşı'nda Sırp polislerin katlettiği 86 Boşnak Müslüman 27 yıl sonra toprağa verildi

Bosna-Hersek’te ülkenin kuzeyindeki Prijedor şehri ve civarında Sırp polislerin katlettiği binlerce Müslüman Boşnak’tan 86’sının bedeni 27 yıl sonra bulunurken kurbanlar Cumartesi günü toprağa verildi.

20.07.2019 18:22 Bosna Savaşı
Bosna-Hersek'te ülkenin kuzeyindeki Prijedor şehri ve civarında Sırp polislerin katlettiği binlerce Müslüman Boşnak'tan 86'sının bedeni 27 yıl sonra bulunurken kurbanlar Cumartesi günü toprağa verildi.

Bosna-Hersek ve Avrupa'dan binlerce Bosnalı cenaze törenine katıldı. Cesetler Koricani Kayalıkları'ndaki dağ kovuklarında bulundu. Cesetlerine, savaştan yıllar sonra toplu mezarlarda ulaşılan ve kimlik tespiti yapılan kurbanlar, Prijedor'daki Vedro Polje Stadı'nda düzenlenen toplu cenaze töreninin ardından kendi köylerindeki mezarlıklara defnedildi
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Kaynak: Euronews.com
Bosna - Hersek, Dünya

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