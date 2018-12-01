Boşnak Yönetmene Özbekistan'da Ödül

Boşnak yönetmen Aida Begic'in "Beni Bırakma
" (Don't Leave Me) filmi, Özbekistan
'da düzenlenen Prologue Uluslararası Film Festivali
'nde en iyi film seçildi.
Ödüllü yönetmen Begic'in filmi, başkent Taşkent
'te bu yıl ikincisi düzenlenen festivalde, "En İyi Film" kategorisinde birinciliğe layık görüldü. Begic, ayrıca "En İyi Yönetmen
" ödülünü de kazandı.
54. Uluslararası Antalya
Film Festivali'nde dünya prömiyeri yapılan "Beni Bırakma" filmi, Suriye
'deki dram ve mülteci çocuklar konusunu beyaz perdeye taşıyor.
Begic'in, filmi gelecek yıl verilecek Oscar ödüllerinde Bosna Hersek
adına "En İyi Yabancı Film" kategorisinde yarışacak.
Festivalde, ayrıca en iyi kameraman, en iyi kadın ve erkek aktör, en iyi senaryo ve kısa metrajlı film kategorilerinde de ödüller verildi.
Yönetmen,Özbekistan
01 Aralık 2018 Cumartesi 14:53