Boşnaklar İftar da buluştu

Bornova Kaymakamı, Bornova Belediye Başkanı, Siyasi parti temsilcileri, STK Başkan ve Yöneticileri ve Boşnaklar katıldı.

İzmir Bosna Sancak Derneği'nin düzenlediği geleneksel iftar sofrası bu yıl da Pınarbaşı Sadıkoğlu Topkapı restoranda gerçekleştirdi.

Binbeşyüz kişilik iftar sofrasına, Bornova Kaymakamı Fatih Genel, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Bornova Kızılay Başkanı Cemil Korkut, Bosna Hersek Fahri Konsolosu A.Kemal Baysak, Dünya Bosna Hersek Göçmenler Birliği Başkanı Hasan Şehoviç, Eski Milletvekili Muharrem Toprak, Bornova Belediye Meclis Üyeleri, Türkiye Bosna Hersek Dernekleri Federasyon Başkanı Mustafa Güneş, CHP Bornova İlçe Başkanı Asım Güven, TÜFAD İzmir Şube Başkanı Dr.Şaban Acarbay, Bornova Mahalle Muhtarları, STK ve Dernek Başkanları ile Yönetim Kurulu Üyeleri ve yaklaşık binbeşyüz Boşnak katıldı.

İzmir Bosna Sancak Dernek Başkanı Abdullah Gül şunları söyledi;

'Dernek olarak geleneksel hale getirdiğimiz iftar sofrasını bu ramazan sizlerle birlikte düzenledik. İzmir'de yaşan Boşnak hemşerilerimizi, akrabalarımızı iftar sofrasında buluşturmak istedik. Birbirine bağlı bir toplum olmamız gerektiğini bildiğimiz için bu sofrada birlik beraberliğimizin pekişmesinin yanı sıra, akrabaların ve hemşerilerimizin hasret gidermelerini sağladığımız için mutluyuz. Bu gecenin gerçekleşmesinde destek veren siz değerli üyelerimize teşekkür ediyorum. Bir dahaki Ramazan ayında da aynı güzellikte bir gece de buluşmak dileğiyle afiyet olsun'. Dedi.

Geceye Katılan Bornova Kaymakamı Fatih Genel, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ve Bosna Hersek Fahri Konsolosu A.Kemal Baysak ve Dünya Bosna Hersek Göçmenler Birliği Başkanı Hasan Şehoviç, yaptıkları konuşmada Birlik ve beraberlik mesajı verdiler.

Kaynak: Bültenler