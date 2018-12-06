Boşnakların Kalbi Kartal'da Atacak!

Açılışını, Boşnak sanatçı Banu Alkan'ın yapacağı Bosna-Sancak günleri 8 – 30 Aralık arasında eski Kartal stad alanında gerçekleştirilecek. Buraya gelecek olan Boşnaklar ve İstanbullu vatandaşlar, Boşnak mutfağını ve kıyafetlerini yakından tanıma ve alma şansı bulacak.

Anadolu Yakası Bosna Sancak Dernek Başkanı Erdoğan Erden etkinlikle ilgili şu açıklamayı yaptı;

'Dernek olarak bir ilke imza atmanın mutluluğu ve heyecanını yaşıyoruz. Eski Kartal stadında gerçekleştireceğimiz 'Bosna-Sancak Günleri' ne Boşnak hemşerilerimizin yanı sıra, tüm İstanbulluları da bekliyoruz. Bu etkinliği geleneksel hale getireceğimizden emin olabilirsiniz. Bu etkinlikte, Boşnak mutfağımızın tanıtımının yanı sıra, kıyafetleri tanıtılacak ve satın almak isteyenler de alabilecek. Ayrıca, Boşnak böreğini, mantısını, sokasını, kuru etini alabilecek. Geleneksel kıyafetlerimiz olan Boşnak şalvarları kermesimizde yer alacak. Etkinliğimizde, Boşnak müzikleri çalacak ve bu güzelliklere ulaşmak isteyen İstanbulluları ve Boşnak hemşerilerimizi Kartal'a bekliyoruz' dedi.