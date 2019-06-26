Bosnalı Doktorlar Türk Hastanelerini Beğendi

Dernek, Bosna-Hersek'ten 23 doktoru Türkiye 'ye getirdi. Bosnalı doktorlar ülkemizdeki hastanelere hayran kaldılar.

Tanıtım Organizasyonlarını Artıyoruz

Bosna-Hersek ile sağlanan irtibat sayesinde 23 Bosnalı doktorun ülkemizdeki çeşitli hastaneleri gezdiğini belirten Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Ercan KARAKUŞ, bunun ülkemize büyük katkılar sağlayacağını dile getirdi. KARAKUŞ, "Bosna, bizim tarihi açıdan bağımızın olduğu güzel bir ülkedir. Bu sebeple dernek olarak ülkemizi tanıtmaya oradan başladık. 23 Bosnalı doktoru ülkemize getirdik ve çeşitli sağlık komplekslerini tanıtma imkânı bulduk. Bosna Hersekli doktorlar Türkiye'deki imkanları çok beğendiler. Bütün bu faaliyet çerçevesinde Bosna'dan birçok hastanın ülkemize geleceğini öngörüyoruz" dedi.

Birçok Avrupa Ülkesinden İlerideyiz

Sağlık alanında birçok Avrupa ülkesinden iyi durumda olduğumuzu söyleyen Ercan KARAKUŞ, ülkemizin tanıtıma fazlasıyla ihtiyacı olduğunun altını çizdi. KARAKUŞ, "Türkiye, sağlık alanında birçok Avrupa ülkesinden daha ileri seviyededir. Ancak tanıtım konusuna önem vermememiz sebebiyle geldiğimiz noktayı anlatamıyoruz ve sağlık turizmi alanında geri planda kalıyoruz. Sağlık Turizmi Süreci Tanıtım Organizasyonu çerçevesinde ülkemize gelen Bosnalı doktorlara yaptığımız tanıtım faaliyetleri sonucunda bu eksikliği giderecek bir adım atmış bulunuyoruz" diye konuştu

Etkinliklerimizle Katma Değer Yaratıyoruz

Yapılan etkinliklerin olumlu olarak ülkemize döneceğine dikkat çeken Ercan KARAKUŞ, sözlerine şöyle devam etti: "Bu tarz etkinlikler sayesinde ülkemizin tanıtım faaliyetine katkıda bulunurken, katma değer üretimine de yardımcı oluyoruz. Çeşitli sağlık kompleksleri ile yaptığımız anlaşmalar sonucunda yabancı doktorlara Türkiye'de bulunan, tam teşekküllü hastaneleri tanıtarak hastaların ülkemize yönlendirilmesini sağlıyoruz. Bu da gelen hastanın hem hastaneye hem de ülkemize katkı olarak geri dönüyor. Ülkemizi sağlık turizmi alanında tanıtmaya devam edeceğiz. Bu alanda liderliği hedefliyoruz."