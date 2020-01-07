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Bostancı Gösteri Merkezi'nde müzik şöleni

Zülfü Livaneli, Sertab Erener, Mabel Matiz, Duman, Mor ve Ötesi en güzel şarkılarını bu kez İstanbul Anadolu yakasındaki müzikseverlerle birlikte söyleyecek.

07.01.2020 08:20 | Son Güncelleme: 07.01.2020 08:20 Bostancı Gösteri Merkezi'nde müzik şöleni

KERKİ SOLFEJ ANADOLU YAKASI KONSERLERİ BAŞLIYOR

Kerki Solfej, birbirinden ünlü isimleri Bostancı Gösteri Merkezi'nde sevenleriyle buluşturacak.

Kerki Solfej'in Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konserleri 25 Ocak'ta Mor ve Ötesi konseri ile başlayacak. Mor ve Ötesi'nden sonra ise 5 Şubat akşamı Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden Sertab Erener, Anadolu yakasındaki sevenleriyle buluşacak. 26 Şubat'ta ise Duman, dillerden düşmeyen şarkılarını seslendirecek.

ANADOLU YAKASI BAHARI ZÜLFÜ LİVANELİ VE MABEL MATİZ'LE KARŞILAYACAK

Kerki Solfej'in Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konserleri 5 Nisan'da Zülfü Livaneli ve 22 Nisan'da ise Mabel Matiz'le devam edecek.

Biletleri Biletix üzerinden satışta olan konserler Anadolu yakası dinleyicisine müzikal bir şölen yaşatacak.


Zülfü Livaneli, Sertab Erener, Mabel Matiz, Güncel

Kaynak: Bültenler

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