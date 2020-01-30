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Bostancı Muhtarı Tarlacı'dan Başkan Ergün'e Teşekkür

MASKİ Genel Müdürlüğü, Kırkağaç ilçesine bağlı Bostancı Mahallesi'nde 5 buçuk kilometrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirdi.

30.01.2020 16:25 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:25Bostancı Muhtarı Tarlacı'dan Başkan Ergün'e Teşekkür

Mahalle Muhtarı Mehmet Tarlacı da yapılan çalışma için Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde gerçekleştirdiği dere temizlik çalışmaları ile vatandaşların rahat bir nefes almasını sağlıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar sayesinde zamanla yabancı maddelerin biriktiği derelerde su akışı yeniden sağlıklı hale getiriliyor. Bu kapsamda, ilçesine bağlı Bostancı Mahallesi'ndeki dere yatağı da temizlendi. 5 buçuk kilometrelik bir alanda gerçekleştirilen çalışma mahalle sakinleri tarafından takdirle karşılandı.

"Tarım arazilerimiz ve evlerimiz koruma altına alındı"

Mahalle Muhtarı Mehmet Tarlacı, "Yapılan çalışmadan çok memnunuz. Mahallelerimizin yaşlıları bugüne kadar dere yatağında böyle bir temizlik yapıldığını görmediklerini söylediler. Tarım arazilerimiz ve evlerimiz koruma altına alındı. Mahalledeki herkes çalışmadan dolayı sevincini bizlerle paylaşıyor. Cengiz Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Bostancı Mahallesi, Mehmet Tarlacı, Kırkağaç, Güncel

Kaynak: Bültenler

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