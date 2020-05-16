BOSTANCI VE MALTEPE SAHİLLERİNE AKIN ETTİLER

Koronavirüs ile mücadele devam ederken 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbullular, yasak olmasına rağmen sahillere akın etti.

16.05.2020 00:15 | Son Güncelleme: 16.05.2020 00:23
Koronavirüs ile mücadele devam ederken 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbullular, yasak olmasına rağmen sahillere akın etti.
Koronavirüs önlemleri kapsamında sahilde yürüyüş ve piknik yapmak yasaklanmıştı. Havaların ısınmasını fırsat bilen vatandaşlar, Bostancı ve Maltepe sahillerine akın ederek yürüyüş ve piknik yaptı. Sahildeki çoğu vatandaşın maskesiz olduğu görüldü. Sahilin kalabalık olduğunu gören seyyar satıcılar da satış yaptı. Sahillerin yoğunluğu havadan görüntülendi.
ESASINDA SEMAVER YAPMAYI DÜŞÜNÜYORDUK
Sahilde oturan Erkut Aydın isimli vatandaş, 'Sokağa çıkma yasağından dolayı bir hava alalım dedik. Bir çay içelim diye sahile indik. 3 aydır hiç inmedim sahile hiç. Esasında biz semaver yapmayı düşünüyorduk, baktık kimse yakmamış biz de yakmayalım dedik. Bir çay içip gideceğiz ifadelerini kullandı.
Bir kadın vatandaş ise '4 gün içeride kalacağız diye son gün çıkalım dedik kardeşimle. Ben 2 aydır dışarı çıkmıyorum. şeklinde konuştu.
Sokağa çıkma yasağından önceki son saatleri sahilde değerlendirdiklerini dile getiren Çağdaş Erdoğan ise 'Sahile çıkma yasağını biliyorum, polis görürsek kaçarız herhalde. Yapacak bir şey yok dedi. BOSTANCI VE MALTEPE SAHİLLERİNE AKIN ETTİLER

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Maltepe, Güncel, Haber

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