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Bostanlar Mahallesi'nde dere temizlik çalışması yapıldı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Bostanlar Mahallesi'nde dere temizlik çalışması gerçekleştirdi.

17.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:27Bostanlar Mahallesi'nde dere temizlik çalışması yapıldı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi(MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, ilçesine bağlı Bostanlar Mahallesi'nde dere temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışma ile yağmurlu havalarda meydana gelebilecek taşkın sıkıntısına karşı önlem alındı.

"Dere temizlik çalışmaları önemli"

Bostanlar Mahalle Muhtarı Şerife Korkmaz, "Dere temizlik çalışmaları hem yol güvenliği, hem de taşkın sıkıntısına karşı büyük önem arz ediyor. Yapılan çalışmadan memnunum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Yunusemre, Güncel

Kaynak: Bültenler

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