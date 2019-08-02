Bostanlı Rotary'den "her kitap bir umut konseri"

"Her Kitap Bir Umut" adındaki halka açık konserde izleyiciler konser alanındaki noktalara kullanmadıkları kitapları bağışlayabilecek.

Bu dönem Rotary Bölge Federasyonu "Rotary Okulda" projesi ile ulaşabildiği her okula dokunmayı amaçlıyor. Federasyona bağlı bütün kulüpler birbirinden farklı projeler ile eğitime destek olmayı hedefliyor. Bu proje kapsamında İzmir Bostanlı Rotary Kulübü de, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği ve İzmir Milli Kütüphanesi iş birliği ile 7 Ağustos tarihinde Bostanlı Gün Batımı Seyir Terası'nda "Her Kitap Bir Umut" konseri düzenliyor. Halka açık olan konserde İzmirli sevilen sanatçı Sedat Yüce ve Musicana Band gönüllü olarak sahne alırken, İzmir Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Ulvi Puğ da şiirler ve hikâye anlatımıyla sahnede olacak.

Halka açık bir konser düzenleyerek isteyen herkesin bir çocuğun ya da bir gencin hayatına dokunabileceğini dile getiren Bostanlı Rotary Kulübü Başkanı Emre Kaynak, "Eğitim demek bir ülkenin geleceği demek ve bizler el ele verirsek hep birlikte geleceğimize yön verebileceğimize inanıyoruz. Bölge Federasyon Başkanımız Fatih Akçiçek bizlere bu konuda çok güzel bir yol gösterdi. "Rotary Okulda" ile taşın altına elimizi koyarak hep birlikte bütün kulüpler birbirinden değerli işler yapmaya başladık. Biz de Bostanlı Rotary Kulübü olarak kitap ve kütüphane eksiği olan okulların bu ihtiyaçlarını karşılamak üzere çift taraflı fayda sağlayan bir konser düzenlemeye karar verdik. Bu konser ile hem İzmirlilere unutulmaz bir gece yaşatmak hem de onların isterlerse eğer bir çocuğun ya da bir gencin eğitimine katkı sağlayabileceklerini göstermek istiyoruz. 7 Ağustos akşamı Bostanlı Seyir Terası'ndaki konsere gelenler alana kurulacak olan noktalara kullanmadıkları bir kitabı bağışlayabilecekler. Bu mutluluğu bizimle paylaşmak ve bir çocuğun hayatını değiştirmek üzere tüm halkımızı konserimize davet ediyor, bu yolda bizimle birlikte olan herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Her Kitap Bir Umut" Konseri 7 Ağustos Çarşamba günü saat: 20.30'da Bostanlı Seyir Terası'nda gerçekleşecek.