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Bostanlı'ya ulaşım kartları için başvuru merkezi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bostanlı İskelesi'nde kart başvuru merkezi açtı.

18.02.2020 13:56 | Son Güncelleme: 18.02.2020 13:57Bostanlı'ya ulaşım kartları için başvuru merkezi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, ana binası 'ta bulunan kart başvuru merkezlerinin üçüncüsünü Bostanlı İskelesi'nde açtı. Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı'nın bünyesindeki kart başvuru merkezlerin ikincisi İZTAŞIT'ın devreye girmesiyle 'da hizmete alınmıştı.

Kentin kuzeyindeki ilçelere hizmet vermek amacıyla açılan Bostanlı İskele Aktarma İstasyonu Kart Aktarma Merkezi'nde ilk aşamada sadece ücretsiz kart işlemleri yapılıyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 65 yaş ve üzeri kişiler, yüzde 40'tan fazla engelli raporu sahibi yurttaşlar ve onlarla birlikte seyahat edecek bir refakatçileri ücretsiz İzmirim kartlarını Bostanlı Kart Başvuru Merkezi'nden alabiliyor. Merkezin hizmetleri zaman içerisinde artırılacak.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, Seferihisar, Konak, Güncel

Kaynak: Bültenler

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