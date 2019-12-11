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Bostanlıspor Avrupa Muaythai Şampiyonası'na katılıyor

Son dönemlerde Muaythai sporunda büyük başarı elde ederek, sporcuları kürsüye çıkan Bostanlıspor, Avrupa Muaythai Federasyonu'nun düzenlediği Uluslararası Muaythai Şampiyonası'na 4 sporcusu ile katılıyor.

11.12.2019 11:21 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:21Bostanlıspor Avrupa Muaythai Şampiyonası'na katılıyor

Şampiyonada Veysel Dikmen, Doğukan Günay, Ahmet Fikret Belpınar ve masterlerde de antrenör Aytaç Uyanıker ile 'yı temsil edecek olan Bostanlı bugün başlayacak şampiyonada iyi kura çektiği an derece de bekliyor.

Bostanlıspor Kulübü Başkanı Avni Erboy, 28 branşta tescili olan ve imkanları ölçüsünde daha fazla branşla spor yapmaya çalıştıklarını ifade ederek, "İl birincilikleri, Şampiyonaları derken şimdi hedefte Uluslararası arena var. Şampiyonası niteliğini taşıdığını ifade edilen 'daki şampiyonada sporcularımızın tecrübe kazanmalarını amaçlıyoruz. Derece gelirse de elbette çok mutlu olacağız" dedi.

3 sporcusunu şampiyonaya hazırlayan, kendisi de masterlerde ringe çıkacak Bostanlıspor başantrenörü Aytaç Uyanıker, şu bilgiyi verdi:

"Türkiye Muaythai Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Uluslararası Muaythai Federasyonu (IFMA) ve Avrupa Muaythai Federasyonu (EMF) faaliyet programına konulan Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupası Antalya'da başlıyor. Türk sporcularının uluslararası düzeyde kendilerini denemeleri, tecrübe kazanmaları, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında daha başarılı olabilmeleri amacıyla katılıyoruz. İnşallah iyi sonuçlarla Karşıyaka'ya döneriz."

Şampiyonanın tartıları, toplantıları ve konaklamalarıyla maçları Antalya Kervansaray Lara Hotel'de yapılacak.


Karşıyaka, Türkiye, Antalya, Avrupa, Güncel

Kaynak: Bültenler

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