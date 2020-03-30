Boston Celtics forması giyen Marcus Smart, koronavirüsü yendi
19 Mart'ta koronavirüse yakalanan Boston Celtics'in yıldızı Marcus Smart, "İki gündür temizim. Sağlık Bakanlığı açıkladı. Herkese iyi dilekleri ve duaları için teşekkür ediyorum" diyerek koronavirüsü yendiğini açıkladı.
30.03.2020 20:24 | Son Güncelleme: 30.03.2020 20:44
Boston Celtics forması giyen Marcus Smart, koronavirüsü yendiğini açıkladı. Smart Twitter 'dan yaptığı açıklamada, "İki gündür temizim. Sağlık Bakanlığı açıkladı. Herkese iyi dilekleri ve duaları için teşekkür ediyorum, bundan etkilenen herkes için de ben aynısını yapıyorum. Güvende kalın, beraber ayrı-kalın. Çok sevgiler" ifadelerini kullandı.
Bilindiği üzere NBA'de daha önce Donovan Mitchell ve Rudy Gobert, koronavirüsü yendiğini açıklamıştı.
Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Boston Celtics, Twitter, Spor
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