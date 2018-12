Boston Celtics Galibiyet Serisini New York Karşısında Sürdürdü

07 Aralık 2018 Cuma 11:01



NBA'de Boston Celtics , TD Garden'da karşılaştığı New York Knicks 'i 128-100'lük skorla mağlup etti ve üst üste 4. galibiyetini aldı.NBA'de normal sezon heyecanı 3 karşılaşma ile devam etti. Boston Celtics, sahasında oynadığı New York Knicks'i 128-100'lük skorla mağlup etti ve üst üste 4. toplamda da 14. galibiyetini aldı. Boston'da Kyrie Irving 22 sayı, 8 asist, Jaylen Brown 21 sayı, 3 ribaund ve Al Horford 19 sayı, 12 ribaund ile oynayarak takımına galibiyeti getirdi. Ligde 18. yenilgisini alan New York'ta ise Tim Hardaway Jr 22 sayı ile oynadı. Moda Center'da mücadele ettiği Phoenix Suns 'ı 108-86 mağlup etti ve 14. galibiyetini elde etti. Portland'da Damian Lillard 25 sayı, 8 asist ve Jake Layman 24 sayı, 7 ribaund ile müsabakayı tamamladı. Ligde 21. yenilgisini alan Suns'ta ise Troy Daniels 15 sayı, 3 ribaund ve Josh Jackson 14 sayı, 7 ribaund ile takımına katkı verdi.NBA'de heyecan 10 maç ile devam edecek. Günün sonuçları ise şöyle:Boston Celtics: 128 - New York Knicks: 100Portland Trail Blazers: 108 - Phoenix Suns: 86 Utah Jazz : 118 - Houston Rockets : 91 - İSTANBUL