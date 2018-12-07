Boston Celtics Galibiyet Serisini New York Karşısında Sürdürdü

NBA'de Boston Celtics
, TD Garden'da karşılaştığı New York Knicks
'i 128-100'lük skorla mağlup etti ve üst üste 4. galibiyetini aldı.
NBA'de normal sezon heyecanı 3 karşılaşma ile devam etti. Boston Celtics, sahasında oynadığı New York
Knicks'i 128-100'lük skorla mağlup etti ve üst üste 4. toplamda da 14. galibiyetini aldı. Boston'da Kyrie Irving
22 sayı, 8 asist, Jaylen Brown 21 sayı, 3 ribaund ve Al Horford 19 sayı, 12 ribaund ile oynayarak takımına galibiyeti getirdi. Ligde 18. yenilgisini alan New York'ta ise Tim Hardaway Jr 22 sayı ile oynadı. Portland Trail Blazers
, Moda
Center'da mücadele ettiği Phoenix Suns
'ı 108-86 mağlup etti ve 14. galibiyetini elde etti. Portland'da Damian Lillard 25 sayı, 8 asist ve Jake Layman 24 sayı, 7 ribaund ile müsabakayı tamamladı. Ligde 21. yenilgisini alan Suns'ta ise Troy
Daniels 15 sayı, 3 ribaund ve Josh Jackson 14 sayı, 7 ribaund ile takımına katkı verdi.
NBA'de heyecan 10 maç ile devam edecek. Günün sonuçları ise şöyle:
Boston Celtics: 128 - New York Knicks: 100
Portland Trail Blazers: 108 - Phoenix Suns: 86 Utah Jazz
: 118 - Houston Rockets
: 91 - İSTANBUL
New York Knicks,Boston Celtics,Boston,New York
07 Aralık 2018 Cuma 11:01