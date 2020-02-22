Boston Celtics’ten 60 yıl sonra bir ilk

Dün gece Minnesota Timberwolves ile oynadığı maçta farkı bir ara çift hanelere çıkaran Celtics, ikinci yarıda rakibinin geri dönme çabalarını önleyemese de kritik anlarda doğru kararları vererek maçtan 127-117 galip ayrıldı. Kenardan gelen oyuncularından toplam 10 sayı katkı alan Yeşiller, ilk beşindeki dört oyuncunun 20 sayıyı geçmesiyle 60 yıl önce gerçekleşen bir olayı tekrarladı.



Celtics, buna benzer bir durumu 20 Ocak 1960’ta kendi evinde oynadığı New York Knicks maçında yaşamıştı. Rakibini 144-126 geçen Boston Celtics’te ilk beş başlayan Bill Sharman 25, Bob Cousy 25, Bill Russell 26 ve Tom Heinsohn 43 sayı üretmişlerdi. Bu dörtlü 97 şut denerken 53 isabet bulmuştu.

Kaynak: EuroSport.com