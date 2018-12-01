Boston'dan Cedili Cavaliers'a Büyük Fark

NBA'e 11 maçla devam edildi. Kötü gidişini durduramayan Cleveland Cavaliers, deplasmanda Boston Celtics
ile karşılaştı. Rakibine 128-95 yenilen Cavaliers, üst üste üçüncü, bu sezon 17. mağlubiyetini aldı.
Karşılaşmada 34 dakika süre alan Cedi Osman
, 7 sayı, 2 ribaunt, 1 top çalmayla oynadı. Tristan Thompson 13 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.
Ev sahibi ekipte ise Kyrie Irving
29 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Marcus Morris 15, Gordon Hayward 14 sayı üretti.
Furkanlı 76ers, sahasında kazandı
19 dakika süre alan Furkan Korkmaz'ın 13 sayı, 2 ribaunt, 5 asist, 1 top çalmayla oynadığı maçta, Joel Embiid 16 sayı, 15 ribauntla "double double" yaptı.
Rockets, galibiyeti hatırladı
Dört maçtır kazanamayan Houston Rockets
, deplasmanda San Antonio Spurs'u 136-105 mağlup etti.
Rockets'ta James Harden
23 sayı, 7 ribaunt, 10 asist, Clint Capela da 27 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.
Ev sahibi takımda LaMarcus Aldridge 20, DeMar DeRozan 18 sayıyla maçı tamamladı.
Sonuçlar
Philadelphia 76ers-Washington Wizards: 123-98
San Antonio Spurs-Houston Rockets: 105-136
Cedi Osman,Cleveland Cavaliers,Boston Celtics
01 Aralık 2018 Cumartesi 13:27