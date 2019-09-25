Boston dynamics, 'atlas' robotunun yeni videolarını yayınladı

İnsana benzetim amaçlı dinamik robot ve yazılımların tasarım ve inşasında uzmanlaşmış bir mühendislik şirketi olan ABD'li Boston Dynamics, Atlas robotunun jimnastik hareketler yaptığı yeni bir video yayınladı.

Şirketin açıklamasına göre, 'tahmini kontrol modeli' mekanizması ile çalışan Atlas, bir önceki hareketinden aldığı ivme ile sonraki hareketini gerçekleştiriyor. Takla atan ve etrafından 360 derece dönen Atlas'ın dengesinin hiç bozulmadığı ve hareketleri kusursuz bir şekilde yaptığı görüldü.

Şirket, yayınladığı mesajında, Atlas'ın dünyanın en kompakt mobil hidrolik sistemlerinden birine sahip olduğunu ve güç ünitesinin robotun etkileyici hareketlilik özellikleri için 28 hidrolik bağlantı noktasından herhangi birine yüksek güç verdiğini belirtti. Atlas'ın daha önceki videolarda; önündeki engellerden atladığı, açık alanda koştuğu ve basamaklara tek adımla zıpladığı görülmüştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Robot Atlas'ın takla atması

-Robot Atlas'ın 360 derece dönmesi

-Atlas'ın önceki videolarından görüntüler