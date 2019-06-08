Bota 53 kişi binen ve sürüklenen göçmenler facianın eşiğinden döndü

Bota 53 kişi binen ve sürüklenen göçmenler facianın eşiğinden döndüSahil güvenlik ekipleri, sürüklenen göçmenleri jet hızıyla yetişerek kurtardı
İZMİR - İzmir
'in Foça
ilçesinde, bir bota 53 kişi binen ve motor arızası nedeniyle nedeniyle sürüklenen kaçak göçmenler, yardım talebinde bulundukları sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre olay, Foça ilçesinde meydana geldi. 53 Afganistan
uyruklu düzensiz göçmen, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak için bir bot satın aldı. Göçmenler, her zamanki gibi bir bota 53 kişi bindi. 13 erkek, 13 kadın, 27çocuğun bulunduğu göçmenler, Foça üzerinden Avrupa
hayaliyle denize açıldı. Göçmenlerin bir müddet sonra ise botundaki motorunda arıza meydana geldi. Foça'daki denizin akıntısına kapılan göçmenler, Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekiplerinden acil koduyla yardım istedi. Ekipler, hemen bölgeye intikal etti. 53 göçmeni tek tek kurtararak sahil güvenlik botuna aldı. Olası bir facianın önüne geçen sahil güvenlik ekipleri, göçmenleri kıyıya çıkardı.
Kaynak: İHA
İzmir
, Foça
, 3. Sayfa