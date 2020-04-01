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Botafogo, Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel'i istiyor

Brezilya basını, Botafogo'nun, Trabzonspor ile yollarını ayıran John Obi Mikel'e transfer teklifinde bulunduğunu yazdı.

01.04.2020 17:18 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:22

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor ile yollarını karşılıklı olarak ayıran Nijeryalı oyuncu John Obi Mikel'in yeni takımı belli oluyor.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Botafogo kulübü, eski Trabzonsporlu oyuncuyu kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. Haberde, Brezilya ekibinin resmi teklifi 32 yaşındaki oyuncuya cuma günü yaptığı ve gelecek yanıtı beklediği belirtildi.

(Skorer)

Botafogo, Trabzonspor’dan ayrılan Obi Mikel’i istiyor
Etiketler: John Obi Mikel, Trabzonspor, Brezilya, Spor

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Brezilya basını, Botafogo Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel'i istiyor
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