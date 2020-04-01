Botafogo, Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel'i istiyor
Brezilya basını, Botafogo'nun, Trabzonspor ile yollarını ayıran John Obi Mikel'e transfer teklifinde bulunduğunu yazdı.
01.04.2020 17:18 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:22
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor ile yollarını karşılıklı olarak ayıran Nijeryalı oyuncu John Obi Mikel'in yeni takımı belli oluyor.
Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Botafogo kulübü, eski Trabzonsporlu oyuncuyu kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. Haberde, Brezilya ekibinin resmi teklifi 32 yaşındaki oyuncuya cuma günü yaptığı ve gelecek yanıtı beklediği belirtildi.
(Skorer)
Etiketler: John Obi Mikel, Trabzonspor, Brezilya, Spor