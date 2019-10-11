Haberler » Güncel » Botan nehri'ne giren mahmut, boğuldu

Botan nehri'ne giren mahmut, boğuldu

SİİRT'te, yüzmek için girdiği Botan Nehri'nde akıntıya kapılan Mahmut Soğunç (11), boğuldu.

11.10.2019 19:57Botan nehri'ne giren mahmut, boğuldu

SİİRT'te, yüzmek için girdiği Botan Nehri'nde akıntıya kapılan Mahmut Soğunç (11), boğuldu.

Olay, öğleden sonra Siirt merkezde meydana geldi. Kendilerine ait koyunları otlatmaya götüren Mahmut Soğunç, iddiaya göre Botan Nehri'nde yüzmek istedi. Nehre giren Mahmut, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Mahmut'un akıntıya kapıldığını gören çevredekiler küçük çocuğu kurtarmaya çalışırken, durum polise de bildirildi. Bu sırada Mahmut gözden kayboldu. İhbarla olay yerine gelen Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki dalgıç polisler, Botan Nehri'nde yaptıkları aramada Mahmut'un cansız bedenine ulaştı. Mahmut'un cansız bedeni otopsi için Siirt Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



Siirt, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:44 "Seksenler" yeniden seyirciyle buluştu
21:43 İstanbul'da yeditepe huzur denetimi yapıldı
21:42 ABD'li uzmanlardan Barış Pınarı Harekatı'na destek
21:41 "Yerel Medya Temsilcileri ve Güvenlik Bürokratları Çalıştayı"
21:41 Iha'ların tespit ettiği, teröristlere ait doçka uçaksavar monteli araç, tam isabetle vuruldu
21:38 Kırgız Türklerinden "Barış Pınarı Harekatına" destek
21:38 3. Parlamento Başkanları Konferansı Açılış Resepsiyonu
11.10.2019 21:46:12