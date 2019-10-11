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Botan nehri'ne giren mahmut, boğuldu

SİİRT'te, yüzmek için girdiği Botan Nehri'nde akıntıya kapılan Mahmut Soğunç (11), boğuldu.

11.10.2019 23:21Botan nehri'ne giren mahmut, boğuldu

SİİRT'te, yüzmek için girdiği Botan Nehri'nde akıntıya kapılan Mahmut Soğunç (11), boğuldu.

Olay, öğleden sonra Siirt merkezde meydana geldi. Kendilerine ait koyunları otlatmaya götüren Mahmut Soğunç, iddiaya göre Botan Nehri'nde yüzmek istedi. Nehre giren Mahmut, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Mahmut'un akıntıya kapıldığını gören çevredekiler küçük çocuğu kurtarmaya çalışırken, durum polise de bildirildi. Bu sırada Mahmut gözden kayboldu. İhbarla olay yerine gelen Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki dalgıç polisler, Botan Nehri'nde yaptıkları aramada Mahmut'un cansız bedenine ulaştı. Mahmut'un cansız bedeni otopsi için Siirt Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



Siirt, Güncel

Kaynak: DHA

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