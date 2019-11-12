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Botanik Park'ta kartpostallık sonbahar manzaraları

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Botanik Park'ta sonbaharın gelmesiyle birlikte oluşan renk cümbüşü ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor.

12.11.2019 11:10 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:16Botanik Park'ta kartpostallık sonbahar manzaraları
'nın ilçesinde bulunan Botanik Park'ta sonbaharın gelmesiyle birlikte oluşan renk cümbüşü ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin oksijen deposu olması maksadıyla 1998 yılında kurduğu Soğanlı Botanik Park'taki tablo gibi manzaraları görmek isteyen vatandaşlar buraya akın ediyor. Şehir merkezine yakın mesafede, dinlenme ve sportif maksatla hizmet veren parkta Japon, İngiliz ve Fransız bahçelerinin yanı sıra yürüyüş ve spor aletleri de bulunuyor. Hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşların uğrak yeri olan Botanik Park, aynı zamanda doğa fotoğrafçılarının da ilgisini çekiyor.

Her yıl kasım ayında mutlaka Botanik Park'a fotoğraf çekmek için geldiğini belirten fotoğrafçı Yakup Altan, "Burada binlerce ağaç ve bitki türü var. Bunların hepsini bir yerde bulacağınız eşsiz parklardan biri. Burada yeşil, sarı, kahverengi ve kırmızının her tonunu görmek mümkün" dedi. - BURSA

Osmangazi, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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