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BOTAŞ: 91 - Ramla: 64

SALON: Ankara DSİ EtlikHAKEMLER: Bogdan Podar (Romanya), Natasa Dragojevic (Karadağ), Dimitrios Zacharis (Yunanistan)BOTAŞ: Büşra Akbaş 8, Fagbenle 21, Melis Gülcan 9, Hollingsworth 3, Mitchell 20, Marina Baş 8, Peddy 7, Cansu Köksal 15, Hatice Pelin GülçelikRAMLA: Boyd 9, Krivacevic 10,...

17.10.2019 21:31BOTAŞ: 91 - Ramla: 64

SALON: Ankara DSİ Etlik

HAKEMLER: Bogdan Podar ( Romanya ), Natasa Dragojevic ( Karadağ ), Dimitrios Zacharis ( Yunanistan )

BOTAŞ: Büşra Akbaş 8, Fagbenle 21, Melis Gülcan 9, Hollingsworth 3, Mitchell 20, Marina Baş 8, Peddy 7, Cansu Köksal 15, Hatice Pelin Gülçelik

RAMLA: Boyd 9, Krivacevic 10, Mitchell 26, Rotberg 8, Toure 10, Pelleg 1, Garzon, Danan, David

1. PERİYOT: 23-15

DEVRE: 44-37

3. PERİYOT: 63-50

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası A Grubu'nda mücadele eden BOTAŞ, İsrail ekibi Ramla'yı 91-64 yendi.

Maç boyunca üstün bir oyun sergileyen Ankara temsilcisi, galibiyeti taraftarlarıyla birlikte asker selamı vererek kutladı. BOTAŞ Kulübü Başkanı Kerim Taşkıran, Başkentli basketbolseverlere teşekkür etti.



Yunanistan, Karadağ, Romanya, Ankara, Spor

Kaynak: DHA

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