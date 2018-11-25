Botaş - Beşiktaş: 70-69

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında BOTAŞ, sahasında konuk ettiği Beşiktaş
'ı 70-69 yendi.
Salon: Ankara
Hakemler: Fatih Güler
, Ahmet Kemal
Digilli, Cemil Uygül
BOTAŞ: Cuic 15, Olcay Çakır
Turgut 14, Melis Gülcan 10, Kübra Erat, Krivacevic 16, Büşra Akbaş 12, Erdenay Topçu, Sehernaz Çidal 3
Beşiktaş: Epoupa 8, Mitchell 27, Bahar Çağlar
8, Kübra İmren Siyahdemir 8, Akhator 8, Esra Erden Atacan 3, Mircheva 7, Melek Uzunoğlu
1. Periyot: 18-21
Devre: 40-44
3. Periyot: 59-59
Fatih Güler,Ankara,Beşiktaş
25 Kasım 2018 Pazar 21:47