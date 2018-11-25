25 Kasım 2018, 21:47
»»

Botaş - Beşiktaş: 70-69

Botaş - Beşiktaş: 70-69

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde BOTAŞ, sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 70-69 yendi.



Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında BOTAŞ, sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 70-69 yendi.

Salon: Ankara

Hakemler: Fatih Güler, Ahmet Kemal Digilli, Cemil Uygül

BOTAŞ: Cuic 15, Olcay Çakır Turgut 14, Melis Gülcan 10, Kübra Erat, Krivacevic 16, Büşra Akbaş 12, Erdenay Topçu, Sehernaz Çidal 3

Beşiktaş: Epoupa 8, Mitchell 27, Bahar Çağlar 8, Kübra İmren Siyahdemir 8, Akhator 8, Esra Erden Atacan 3, Mircheva 7, Melek Uzunoğlu

1. Periyot: 18-21

Devre: 40-44

3. Periyot: 59-59

Fatih Güler,Ankara,Beşiktaş

YORUMLAR