Botaş Boru Hattı'ndan Hırsızlık Girişimi

Kahramanmaraş
'ın Pazarcık
ilçesinde jandarma ekipleri, Botaş
Boru Hattı'ndan hırsızlık girişiminde bulundukları iddiasıyla 2 kişiyi gözaltına aldı.
Alınan bilgiye göre, Pazarcık ilçesi Çiğdemtepe Mahallesi'nden geçen Botaş Boru Hattı'nda devriye gezen Sarıl Jandarma
Karakolu ekipleri, şüphe üzerine bir kamyoneti durdurmak istedi.
Ekiplerin "dur" ihtarına karşın kaçan araçtakilen, Narlı
Jandarma Karakolu ekiplerince mahalle içerisinde yakalandı.
Plakası açıklanmayan araçta, hırsızlık girişiminde bulunmak üzere iki yakıt tankı tespit edildi.
Jandarma ekipleri, araçtaki H.A.Ö. (39) ile H.A'yı (29) gözaltına aldı.
Şüpheliler işlemleri için Narlı Jandarma Karakoluna götürüldü.
Pazarcık, Jandarma, Botaş, Güncel
Kaynak: AA