BOTAŞ boru hattında hırsızlık girişimi engellendi
Niğde'den geçen BOTAŞ boru hattından akaryakıt çalma girişimi jandarma tarafından engellendi.
15.03.2020 10:17 | Son Güncelleme: 15.03.2020 10:17
Niğde 'den geçen BOTAŞ boru hattından akaryakıt çalma girişimi jandarma tarafından engellendi.
Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Obruk-Belkaya köyü arasında bir tankerin BOTAŞ boru hattına yakın yerde gezdiği bilgisi üzerine bölgeye sevk edildi. Ekipler, bölgede yaptığı aramada 33 R 9184 plakalı çekici ile 31 ACU 859 plakalı tankerin durduğunu tespit etti. Yapılan kontrollerde boru hattına vana takılmak suretiyle yaklaşık 3 kilometre boru çekilerek hırsızlık yapıldığı belirlendi. Ekipleri görerek kaçan şüphelilerin, yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ekipler çekici ve tankere el koydu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE
Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Obruk-Belkaya köyü arasında bir tankerin BOTAŞ boru hattına yakın yerde gezdiği bilgisi üzerine bölgeye sevk edildi. Ekipler, bölgede yaptığı aramada 33 R 9184 plakalı çekici ile 31 ACU 859 plakalı tankerin durduğunu tespit etti. Yapılan kontrollerde boru hattına vana takılmak suretiyle yaklaşık 3 kilometre boru çekilerek hırsızlık yapıldığı belirlendi. Ekipleri görerek kaçan şüphelilerin, yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ekipler çekici ve tankere el koydu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE
Kaynak: İHA
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