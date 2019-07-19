Haberler» Spor» Haber

BOTAŞ Gelişim, TKBL'de mücadele edecek

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde (TKBL) Kırçiçeği Bodrum'un yerine BOTAŞ Gelişim yer alacak.

19.07.2019 13:25 BOTAŞ Gelişim, TKBL
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde (TKBL) Kırçiçeği Bodrum'un yerine BOTAŞ Gelişim yer alacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2019-2020 sezonunda TKBL'de yer alma hakkı bulunan Kırçiçeği Bodrum'un, lige katılmayacağını beyan etmesi üzerine Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi sıralamasına göre 2018-2019 sezonunu 3. sırada bitiren BOTAŞ Gelişim, TKBL'ye davet edildi.
TKBL'ye katılmak isteyen kulüpler, 26 Temmuz Cuma günü mesai saati bitimine kadar ligler direktörlüğüne evraklarını teslim edebilecek.
Kırçiçeği Bodrum, geçen sezon Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nden düşmüştü.
Kaynak: AA
basketbol, Türkiye, Bodrum, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
14:12   Pınar Karşıyaka, Tony Crocker ile sözleşme imzaladı
14:07   Genç okçulardan 3 madalya
14:06   Benjamin Mendy'nin en iyi anları
14:05   TAKIM HEDEFLERİ: MARQUINHOS VS MARSEILLE
14:05   Karşıyaka'da Toros'tan yoğun mesai
14:05   Konyaspor'un genç futbolcusu Erdon Daci: Hem ligde hem kupada sezona damga vurmak istiyoruz
14:04   Akhisarspor'da gençlere alkış