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BOTAŞ hattından akaryakıt çalmaya çalışan 3 şüpheli tutuklandı

Niğde'den geçen BOTAŞ boru hattından akaryakıt çalma girişiminde bulunan 3 şüpheli tutuklandı.

25.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:36
BOTAŞ hattından akaryakıt çalmaya çalışan 3 şüpheli tutuklandı
Niğde 'den geçen BOTAŞ boru hattından akaryakıt çalma girişiminde bulunan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13 Mart'ta Obruk- Belkaya köyü arasında Ceyhan-Kırıkkale BOTAŞ boru hattından akaryakıt çalma girişiminde bulunurken ekipleri görerek kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, tespit ettikleri firari şüpheliler H.K, A.G. ve H.A'nın Hatay'da olduğunu belirledi.
Niğde jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla Hatay'da gözaltına alınan 3 zanlı, Bor ilçesine getirildi.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Olay
Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13 Mart'ta Obruk-Belkaya köyü arasında Ceyhan-Kırıkkale BOTAŞ boru hattı yakınlarında bir tankerin gezdiği bilgisi üzerine bölgeye sevk edilmişti. Yapılan aramada, 33 R 9184 plakalı çekici ile 31 ACU 859 plakalı tankerin durduğu ve boru hattına vana takılmak suretiyle yaklaşık 491 metre boru çekilerek hırsızlık girişiminde bulunulduğu tespit edilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler : Jandarma, Belkaya, Niğde, Güncel

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