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BOTAŞ'ın 2019 yılı iletim şebekesi yatırım tavanı değişti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) 2019 yılı iletim şebekesi yatırım tavanı 1 milyar 22 milyon 943 bin lira olarak değiştirildi.

21.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 21.03.2020 09:46
BOTAŞ'ın 2019 yılı iletim şebekesi yatırım tavanı değişti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) 2019 yılı iletim şebekesi yatırım tavanı 1 milyar 22 milyon 943 bin lira olarak değiştirildi.

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, daha önce EPDK'nin BOTAŞ'ın ulusal iletim şebekesi yatırım programının onaylanması için aldığı kurul kararında 643 milyon 748 bin lira olarak belirlediği 2019 yılı iletim şebekesi yatırım tavanı tutarı, 1 milyar 22 milyon 943 bin lira olarak değiştirildi.

Bazı tesislerin depolama tarifeleri tadil edildi

Öte yandan, Resmi Gazete'de yayımlanan diğer kurul kararlarıyla, OPET Petrolcülük AŞ'nin Marmara Ereğlisi ile Güzel Enerji Akaryakıt AŞ'nin Aliağa akaryakıt depolama ve dolum tesislerine ilişkin depolama tarifeleri de tadil edildi.

Buna göre, Marmara Ereğlisi Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisi'nde uzun süreli depolama hizmeti alınması halinde, benzin ve motorin türleri için metreküp başına günlük 0,45 lira depolama hizmet bedeli uygulanacak.

Uzun süreli teslim etme hizmeti alınması halinde ise yakıt türleri için metreküp başına uygulanacak teslim etme hizmet bedeli 2 lira olacak.

Ayrıca, kara yoluyla teslim hizmetlerinin mesai saatleri dışında yapılması halinde metreküp başına ilave 0,46 lira tahsil edilecek.

Güzel Enerji Akaryakıt AŞ'nin Aliağa Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisi'nde ise benzin, motorin ve biyoyakıt türleri için metreküp başına günlük depolama tarifesi 1 lira olarak belirlendi.

Söz konusu tesiste, kara ve deniz yoluyla teslim alınan benzin, motorin ve biyoyakıt türleri için metreküp başına 2 lira hizmet bedeli, kara ve deniz yoluyla teslim etmede ise 2,50 lira hizmet bedeli uygulanacak.

Aynı tesiste teslim alma, etme faaliyetlerinin mesai saatleri dışında yapılması durumunda ilave yan hizmet bedeli metreküp başına 0,46 lira olacak. İşaretleme (ulusal marker işlemi) yan hizmet bedeli ise metreküp başına 0,53 lira olarak belirlendi.

Kaynak: AA

Etiketler : Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, Ekonomi

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