BOTAŞ'ın Milli Dayanışma Kampanyası için çalışan maaşlarından kesinti yapacak olması tartışma yarattı

Milli Dayanışma Kampanyası için Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi'nin (BOTAŞ) kesinti yapacağı yönünde çıkan haberler sosyal medyada tepki çekerken kurum bu gelişmeleri yalanladı.

Türkiye'de de görülen koronavirüs salgınından etkilenen kesimlere yardım götürmek için geçtiğimiz günlerde Milli Dayanışma Kampanyası başlatıldı. Kampanyaya birçok devlet kurumu ve özel kurum katkı sağladı. Ancak tartışma yaratan gelişmeler de oldu.

BOTAŞ'TAN KESİNTİ MESAJI

BOTAŞ'ın çalışanlarına yolladığı SMS ve maillerin görüntüsü dün sosyal medyada paylaşılırken mesajda yazanlar tartışma konusu oldu. Gönderilen mesajlarda kapsam dışı personelin maaşından 400 lira, kapsam içi personelin maaşından ise 200 lira kesinti yapılacağı yazıldı.

ŞİRKET YALANLADI

Yaşanan gelişmeler üzerine sozcu.com.tr'ye açıklama yapan BOTAŞ yetkilileri "Daha önce de depremzedelere, şehit ailelerine yönelik bağış kampanyaları yaptık. Kimseyi bağışa katılması için zorlamıyoruz. Daha önce de bağışlara katılmayanlara herhangi bir şey olmadı. Maaşlardan zorunlu kesinti yapılmayacak" dedi. Çalışanlara gönderilen yazıda neden 'kesinti' yapılacağı ifadesi kullanıldığı sorulduğunda ise, "mailde öyle olmuş" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

BOTAŞ'tan çalışanlara atılan SMS ve maillere CHP ve İYİ Parti vekilleri ile sosyal medya kullanıcıları da tepki gösterdi.