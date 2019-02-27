27 Şubat 2019, 15:14
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Botaş - Ogm Ormanspor: 78-58

Botaş - Ogm Ormanspor: 78-58

SALON: 11 NisanHAKEMLER: Tekin Özübir, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Tolga EdisBOTAŞ: Elizabeth Williams 14, Olcay Çakır Turgut 18, Monica Cuic 23, Tijana Krivacevic 12, Büşra Akbaş 4, Melis Gülcan 4, Sehernaz Çidal 3, Erdenay Topçu, Kübra Erat, Aylin DarinçOGM ORMANSPOR: Kahleah Copper 27,...



SALON: 11 Nisan

HAKEMLER:   Tekin Özübir, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Tolga Edis

BOTAŞ: Elizabeth Williams 14, Olcay Çakır Turgut 18, Monica Cuic 23, Tijana Krivacevic 12, Büşra Akbaş 4, Melis Gülcan 4, Sehernaz Çidal 3, Erdenay Topçu, Kübra Erat, Aylin Darinç

OGM ORMANSPOR: Kahleah Copper 27, Marie Ruzickova 13, Damla Gezgin 7, Nilay Kartaltepe 5, Naile Çırak, Dila Aşkın 3, Özge Kavurmacıoğlu 3, Miray Yıldırım, Havanur Yılmaz, Ladin Özel

1'İNCİ PERİYOT: 32-15

DEVRE: 52-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-46

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında BOTAŞ, OGM Ormanspor'u 78-58 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 27 sayıyla OGM Ormanspor'dan Kahleah Copper oldu. BOTAŞ, yarı finalde Çukurova Basketbol - Beşiktaş maçının galibiyle karşılaşacak. - Şanlıurfa Williams, Tekin Özübir, Yenikadinda Gösterme, Spor
Kaynak: DHA


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