Botaş, Ogm Ormanspor Karşılaşmasının Ardından

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Botaş ile OGM Ormanspor arasında oynanan Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasının ardından her iki takımın oyuncuları ve başantrenörleri açıklamada bulundu.OGM Ormanspor oyuncusu Dila Aşkın, "Bugün maç içinde eksiklerimiz olmasına rağmen herkes yüreğini koyup mücadele etti. Kazanamadık. Botaş'ı kutluyorum. Geride kalan diğer takımlara başarılar diliyorum" dedi.Oyuncularıyla gurur duyduğunu söyleyen OGM Ormanspor Başantrenörü Alper Durur, "Başarılı bir sezon yaşıyoruz. Avrupa Kupası'nda ilk kez katıldığımız bir organizasyonda müzesinde Avrupa Kupası olan bir takımı eleyip gruplara kalma başarısını gösterdik. Bununla da yetinmeyip gruplarda içerideki maçlarımızı kazanıp bir üst tura çıkma başarısını gösterdik. Ben oyuncularımla gurur duyuyorum. Şu anda bir hedefimiz kaldı. Tabii burada daha iyi mücadele etmek isterdik. Şartlar bazen el vermiyor ama ben oyuncularımın sahada göstermiş oldukları istekten dolayı onlarla bir kez daha gurur duyuyorum. Kaliteli bir oyuncu grubuyla çalışıyoruz, bu bizim avantajımız. Şu anda son hedefimiz olan ligdeki play-off hedefinin içindeyiz. Sezon sonuna kadar da bütün maçlarda elimizden gelenin en iyisini yapıp en iyi yerlere gelmek adına mücadele göstereceğiz. Ben oyuncularımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.Kaya: "Kamuoyundan özür diliyorum"Botaş oyuncusu Büşra Akbaş önemli bir maça çıktıklarını belirterek "Kazanmayı planlıyorduk, planladığımız gibi oldu. Karşı takımı da mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum" dedi.Karşılaşma esnasında elindeki su şişesini sahaya istemeyerek attığını belirten Botaş Başantrenörü Ender Kaya, "Oyuncularımı tebrik ediyorum ama bundan daha önemlisi sahanın içinde istenmeyen bir olay oldu. Bunu kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Zaten teknik faulle cezalandırıldım. Oyuncuma reaksiyon verdim. İki pozisyon üst üste hata oldu ve bazen atmosferde böyle şeyler oluyor. O reaksiyonu verdiğimde elimde su vardı ve suyu sahanın içine değil de dışına doğru bir noktaya atarken oyuncu değiştirme sandalyesinden sekip sahanın içine gitti. Bunun için tüm kamuoyundan, Ormanspor'dan özür diliyorum. Benim etik değerlere ne kadar önem verdiğimi çevremdeki herkes bilir, basketbol ailesindeki herkes bilir. Alper hoca da bilir. Bir oyuncuyu sakatlayacak bir organizasyonun içinde yer almadım ve almayacağım da. Ormanspor'dan ve Alper hocadan özür diliyorum ama bunu kötü niyetle yapmadım. Olmaması gereken bir hareketti. Hakemler de zaten beni teknik faulle cezalandırdılar" dedi.Eksiklerimiz avantajımız olduMaçı kazandıkları için mutlu olduklarını dile getiren Kaya, "Maça dönecek olursak Ormanspor bu gün eksik bir kadro ile karşımıza çıktı. İki tane yabancısı yoktu. Biz de yaklaşık sezonun başından beri eksik bir kadroyuz. Biz dezavantaja avantaj olarak baktığımızda Ormanspor ile aramızdaki fark onlar ilk defa eksik bir kadro ile böyle bir maça çıktılar. Biz sezon başından beri, özellikle ikinci yarıdan sonra bir çok maçımızı bu kadro ile oynadık. Dolayısıyla sakatlarımız da vardı, oynatamadığımız oyuncular da vardı. Kazandığımız için mutluyuz" diye konuştu. - ŞANLIURFA