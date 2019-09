BOTAŞ Spor'dan "sezona merhaba" etkinliği

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından BOTAŞ Spor 'un kulüp başkanı Kerim Taşkıran , yöneticiler, teknik heyet ve oyuncular yeni sezon öncesinde düzenlenen "sezona merhaba" etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.Tesislerdeki basın toplantısında, kulübü tanıtan bir video gösterimi yapılarak, kuruluş, ligde ve Avrupa kupalarındaki başarılar anlatıldı.Toplantıya, Kerim Taşkıran'ın yanı sıra kulübün genel sekreteri Eliz Yıldız, başkan vekili Emre Engür, genel muhasip Mustafa Korkmaz, başantrenör Ender Kaya, menajer Gürkan Can ve yardımcı antrenörler katıldı.BOTAŞ Spor Kulübü Başkanı Taşkıran, burada yaptığı konuşmada, yeni sezonun ülke basketboluna hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.Kulübün Adana'daki merkezinin 2017 yılında Ankara 'ya taşındığını anlatan Taşkıran, "BOTAŞ Spor 35 yıldır Türk basketboluna hizmet eden en önemli kadın basketbol kulüplerinden bir tanesidir. Sosyal sorumluluk kapsamında kadın basketboluna 35 yıldır yatırım yapıyor." diye konuştu.Transferlerle ilgili de açıklamada bulunan Taşkıran, "Geçen sezondan aramızda kalanlar olurken, ayrılanlar da oldu. Yeni katılanların kulübümüze güç katacağını, başarılarda katkısı olacaklarına inanıyoruz. Transferleri de bu çerçevede gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.Geride kalan basketbol sezonunda hedeflerine ulaştıklarını dile getiren Taşkıran, şunları söyledi:"Ligi istediğimiz yerde bitirerek Avrupa Ligi'ne gitme hakkını elde ettik. Bu sene de ligi en iyi şekilde tamamlayıp Avrupa Ligi'nde gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz.Takımımıza inanıyor ve güveniyoruz. Her zaman takımın yanında olacağımızı bilmenizi isteriz. Yönetim olarak üzerimize düşeni en iyi şekilde yapmanın gayreti içinde olacağız. Bundan sonraki işler de takıma düşmektedir."Konuşmaların ardından menajer Gürkan Can, yeni oluşturdukları takım kadrosuyla ilgili bilgi aktardı.Yeni transferlerBOTAŞ Spor yeni sezon öncesinde kadrosuna 7 takviye yaptı.Başkent ekibinin kadrosundaki yeni isimler şöyle:Cansu Köksal (Hatay Büyükşehir Belediyespor), Kuanitra Hollingsvorth (Dinamo Kursk), Marina Baş (İzmit Büyükşehir Belediyespor), Temi Fagbenle (Minnesota Lynx/ WNBA), Kelsey Mitchell (Indiana Fever/ WNBA), Shey Peddy (Washington Mystics), Şenay Zeybek (İstanbul Üniversitesi)Bu oyunculardan Shey Peddy, ABD'deki takımının play off oynaması nedeniyle tanışma toplantısında yer alamadı. ABD'li oyuncunun 25 Eylül Çarşamba günü Ankara'da Polonya temsilcisi Arka Gdynia ile oynanacak Avrupa Ligi ön eleme maçında sahaya çıkacağı bildirildi.