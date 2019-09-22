Botaş spor kulübü'nde hedef euroleague

Başkan Kerim Taşkıran : Hedefimiz gidebildiğimiz yere kadar gitmek





Başantrenör Ender Kaya: Öncelikli hedefimiz Euroleague'e kalmak





Nesrin AYDIN YALDIZ - Haluk KARAASLAN/ ANKARA - Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Botaş Spor Kulübü, Ankara Yapracık Tesisleri'nde düzenlediği kahvaltıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Botaş Spor Kulübü Başkanı Kerim Taşkıran, sezonun kulübe ülke basketboluna hayırlı olmasını dileyerek, "Kadın basketboluna 35 yıldır yatırım yapıyoruz, bu sene şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurduk" dedi.

Euroleague için mücadele eden Botaş Spor Kulübü'nde Başkan Kerim Taşkıran, "Eurolaegue'de bu sene de gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Transferleri bu şekilde düşünerek yaptık. Teknik kadromuz ve yönetim olarak takımımıza inanıyor ve güveniyoruz. Her zaman takımımızın yanında olacağız. Yönetim olarak biz elimizden geleni yapma gayretinde olacağız, bundan sonraki iş ise takıma düşmektedir. Maalesef sahada biz oynayamıyoruz" diye konuştu.

Basketbol Süper Lig'inde ve Euroleague'deki hedeflerine değinen Başkan Taşkıran, "Geçen sezondan aramızda kalan arkadaşlarımız olduğu gibi ayrılanlar da oldu. Ayrılanların yerine yeni oyuncularımız takıma katıldı. Bu oyuncuların kulübümüze güç katacağını düşünüyoruz. Geçen sezon başında koyduğumuz hedeflere sezon sonunda ulaştık. Hedefimiz bu sezonu da ligi üst sıralarda tamamlamak ve Euroleague'e katılmak. Geçtiğimiz sezonu ligi istediğimiz noktada bitirerek, Euroleague'e ön elemeli de olsa gitme hakkı elde ettik. Euroleague'de hedefimiz gidebildiğimiz yere kadar gitmek. Yeni transferlerimizi bu hedefler doğrultusunda gerçekleştirdik. Teknik ekibimize ve oyuncularımıza yönetim olarak inanıyor ve güveniyoruz. Yönetim olarak üstümüze düşeni yapma gayreti içerisinde olacağız" ifadelerini kullandı.

Botaş Spor Kulübü Baş Antrenörü Ender Kaya, Euroleague elemeleri oynayacaklarına dikkat çekerek, "Tarihimizde ilk defa Euroleague ön elemesi oynuyoruz. Orada oynamak bizim için önemli. Euroleague hedefimiz tabi ki var ama öncelikli hedefimiz Euroleague'e kalmak. Sezon içerisinde ivme kazanacağız diye düşünüyorum, genç arkadaşlarımız da var onların zamana ihtiyacı olacak. Biz onlara gereken zamanı desteği vereceğiz" dedi.