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BOTAŞ'tan TürkAkım ölçüm istasyonuna ilişkin açıklama Açıklaması

TürkAkım doğal gaz boru hattı kapsamında Kıyıköy'de inşa edilen ölçüm istasyonuna Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) kısıtsız erişimi bulunduğu ve bu konuda aksi yönde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

29.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 29.12.2019 11:06 BOTAŞ'tan TürkAkım ölçüm istasyonuna ilişkin açıklama Açıklaması
TürkAkım doğal gaz boru hattı kapsamında 'de inşa edilen ölçüm istasyonuna Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) kısıtsız erişimi bulunduğu ve bu konuda aksi yönde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
BOTAŞ'ın internet sitesinde yer alan açıklamada, bazı basın yayın organlarında, TürkAkım projesi kapsamında Kıyıköy'de inşa edilen ölçüm istasyonunun denetiminin ve işletiminin Gazprom'a bırakıldığına ve Gazprom'un BOTAŞ'ın istasyona erişimine izin vermede isteksiz davrandığına yönelik haberlerin yer aldığı belirtildi.
TürkAkım projesi kapsamında Kıyıköy teslimat noktasında ithal edilecek doğal gaz için 10 Ekim 2016'da Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu arasında hükümetler arası anlaşmanın imzalandığı anımsatılan açıklamada, "Bu anlaşmayla tarafların alım terminaline giriş, buradaki faaliyetlerin kontrol ve izlenmesi yetkisi düzenlenmiştir. Bu kapsamda BOTAŞ'ın alım terminaline kısıtsız ve koşulsuz olarak erişim yetkisi bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, bu erişimin yanı sıra BOTAŞ'ı temsilen bir yetkilinin de ölçüm istasyonunda bulunarak anlık ve günlük gelen doğal gazın ölçümlerine eşlik edeceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Bu kapsamda, ithal edilen doğal gaz miktar ve kalitesi, satıcı ve alıcı temsilcilerinin gözlemlediği ve imzalarının yer aldığı raporlarla belirlenecek, bu raporlar aylık ödemede baz alınacaktır. Ayrıca ölçüm istasyonundaki tüm ekipmanlar, bunların kalibrasyonları, testleri ve buna ilişkin tüm işlemler alıcının onayına tabi tutulmaktadır. Dolayısıyla TürkAkım boru hattı projesinde ölçüm istasyonu sorunu yaşandığına ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, Kıyıköy, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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