Botları Batmak Üzere Olan Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı

15 Kasım 2018 Perşembe 16:29



15 Kasım 2018 Perşembe 16:29

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Enez açıklarında batmak üzere olan bottaki 34 düzensiz göçmeni kurtardı.Sahil Güvenlik Komutanlığından alınan bilgiye göre, Yunanistan'a yasa dışı geçiş hazırlığındaki bir grup düzensiz göçmen, Enez ilçesine bağlı Altınkum açıklarında içerisinde bulundukları lastik botun havasının inmesi üzerine yardım istedi.Sahil güvenlik botu, Altınkum açıklarında 7'si kadın 12'si çocuk Afganistan, Filistin ve Pakistan uyruklu 34 düzensiz göçmeni kurtardı.