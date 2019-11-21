Botoks etkisi mimiklere göre değişir

Mimik çizgileri ve kırışıklıklar günümüzde botoks ile tedavi ediliyor. Botoks, aşırı kullanılan kasların hareketini engelliyor ve kırışıklıkların derinleşmesini önlüyor. Tedavi, enjeksiyon yapılan bölgede bulunan kaslardaki sinir sinyallerini engelleyerek etkisini gösteriyor. Ayrıca yalnızca yüz bölgesinde değil diş sıkma, boyun sarkması ve aşırı terleme gibi sorunlarda da botoksa başvuruluyor.

Botoks, uygulandığı bölgede kasın çalışmasını geçici süre durdurarak deride oluşan çizgi ve derin çukurların belirginleşmesini engeller, kırışıklıkların derinliğini azaltır. Botoks tedavisinin etki süresi kişiden kişiye değişmekle birlikte 4 ila 6 ay civarındadır. Bu süre, kişinin bu bölgedeki kaslarını iletişim sırasında ne kadar sık kullandığı ile ilişkilidir.

Uygulama için yaş sınırı yok

Gebelik ya da emzirme dönemi dışında botoks işlemini yaptırmada bir sakınca ve yaş sınırı bulunmamaktadır. Mimiklerini çok kullanan kişilerde erken yaşlarda başlanan düşük doz uygulamaları ileride oluşabilecek derin kırışıklıkların önüne geçecektir. Bunun yanında yüzde oluşabilecek kesi gibi izlerin daha az görünür hale gelmesinde de botoksun yeri bulunmaktadır. İşlemin bir diğer etkisi de ter bezlerindeki salgıyı azaltması ve yoğun terleme sorunu yaşayan kişilerin sosyal yaşamında rahatlık sağlamasıdır.

Kırışıklıklarınıza ağrısız veda

Botoks işlemi estetik amaçlı olarak yüz ve boyun bölgesinde; kazayağı, alın ve boyun kırışıklıkları, kaş arası çizgisi, kaş kaldırma ve terlemeyi önlemek için kullanılabilir. Uygulama süresi 5-10 dakikadır. İşlem sonrası bir ağrı hissedilmez. Hastalar botoks yaptırdıktan sonra normal yaşamına hemen geri dönebilir. Botoksun uygulandığı gün yoğun efor gerektiren spordan ve sauna gibi sıcak ortamlardan kaçınılması önerilir. Aynı gün baş hareketlerine dikkat edilmeli, yüzüstü ya da baş aşağı duruştan kaçınmalıdır. Botoksun tam etkisi 5 ile 7 gün arasında görülür.

Yorgun yüz ifadesine son

Alın, kaz ayakları, kaş arası, burun yan duvarı, boyun derisindeki kırışıklıklar ve bantlar yüz ve boyundaki mimik kasların kasılması sonucu oluşur. Kaş arası ve burun yan duvardaki çizgiler kızgın yüz ifadesi, göz çevresi ve alındaki çizgiler yaşlı ve yorgun yüz ifadesine neden olur. Botoks, yüzün bu bölgelerindeki mimik kaslarının geçici olarak kasılmasını bloke eder. Yorgun, kızgın yüz ifadesini ortadan kaldırarak daha dinç, daha aydınlık bir yüz ifadesi sağlar.

Hangi derinliğe yapılacağı çok önemli…

Botoks tedavisi, yüz kasları anatomisini ve ilacın hangi bölgede hangi derinliğe yapılacağını iyi bilen deneyimli hekimlerce yapılmalıdır. Bölgelere göre yapıldığı derinlik değişiklik göstermektedir. İnce uçlu bir iğne ile kırışıklığa neden olan kasların üzerine ya da içine uygulanır. İşlem yapıldıktan sonra botoksun çevre kaslara dağılmaması için o bölgenin ovuşturulmaması gerekir.

Sağlık için de tercih ediliyor

El, ayak ve koltuk altı terlemeleri botoks tedavisi ile 4-6 aylığına ortadan kaldırılır. Öncesinde yapılacak bölgeye sürülen krem ile uyuşturulduktan sonra, ter bezlerinin yoğun olduğu bölgeye belli aralıklarla enjeksiyon yapılır.

Baby botoks, daha düşük dozlarda yapılan yüz ifadesini değiştirmeyen küçük dokunuşlardır. Önleyici botoks, mimik kullanımına bağlı yaşla birlikte ciltte oluşacak kırışıklıkları oluşmadan önlemeye yönelik erken başlanan uygulamadır.

Diş gıcırdatma yani bruksizm, uykudayken diş sıkma olarak tarif edilir. Buna bağlı dişlerde kırıklar ve çene ekleminde ağrılar oluşabilir. Çiğneme kasına yapılacak enjeksiyon ile diş sıkması azaltılabilir ayrıca masseter botoksu ile çiğneme kasının yer aldığı yüzün alt kısmının inceltilir.

Boyun bölgesinde platisma kasının cilt üzerinde oluşturduğu bantları azaltmak için yapılan botoks uygulamasına ise nefertiti botoksu olarak isimlendirilmektedir.